Мотобур Ada Ground Drill 8 без шнека
Арт. geototal_559
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Класс товара
|бытовой
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Цвет
|красный, черный
- Бензобур ADA Ground Drill-8 без шнека А00374 - профессиональный агрегат для бурения отверстий в грунте. Используется при установке столбов освещения, садовых работ. Оператор может выполнять работу в одиночку или же в паре. Двигатель защищен со всех сторон стальными дугами. Компактные размеры инструмента облегчает его транспортировку в багажнике автомобиля
Преимущества
- Инструментом могут управлять два оператора благодаря двойному рычагу газа
- Диаметр приводного вала: 20 мм
- Воздушное охлаждение двигателя
- Профессиональное использование бензобура ADA Ground Drill-8 без шнека А00374
- Передаточное число редуктора: 1:30
- Бурение отверстий диаметром до 30 см
- Рама защищает двигатель от механических повреждений
- Топливная смесь (бензин/масло): 25 :1