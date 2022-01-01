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Мотобур Ada Ground Drill 8 без шнека
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Мотобуры
    Мотобур Ada Ground Drill 8 без шнека
    Арт. geototal_559
    Мотобур Ada Ground Drill 8 без шнека
    Мотобур Ada Ground Drill 8 без шнека
      Мотобур Ada Ground Drill 8 без шнека
      Мотобур Ada Ground Drill 8 без шнека

      Мотобур Ada Ground Drill 8 без шнека

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_559

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Класс товара
      		бытовой
      Цвет
      		красный, черный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Бензобур ADA Ground Drill-8 без шнека А00374 - профессиональный агрегат для бурения отверстий в грунте. Используется при установке столбов освещения, садовых работ. Оператор может выполнять работу в одиночку или же в паре. Двигатель защищен со всех сторон стальными дугами. Компактные размеры инструмента облегчает его транспортировку в багажнике автомобиля

        Преимущества

        • Инструментом могут управлять два оператора благодаря двойному рычагу газа
        • Диаметр приводного вала: 20 мм
        • Воздушное охлаждение двигателя
        • Профессиональное использование бензобура ADA Ground Drill-8 без шнека А00374
        • Передаточное число редуктора: 1:30
        • Бурение отверстий диаметром до 30 см
        • Рама защищает двигатель от механических повреждений
        • Топливная смесь (бензин/масло): 25 :1