Мотобур Ada Ground Drill 8 без шнека

Преимущества

Инструментом могут управлять два оператора благодаря двойному рычагу газа

Диаметр приводного вала: 20 мм

Воздушное охлаждение двигателя

Профессиональное использование бензобура ADA Ground Drill-8 без шнека А00374

Передаточное число редуктора: 1:30

Бурение отверстий диаметром до 30 см

Рама защищает двигатель от механических повреждений

Топливная смесь (бензин/масло): 25 :1

Бензобур ADA Ground Drill-8 без шнека А00374 - профессиональный агрегат для бурения отверстий в грунте. Используется при установке столбов освещения, садовых работ. Оператор может выполнять работу в одиночку или же в паре. Двигатель защищен со всех сторон стальными дугами. Компактные размеры инструмента облегчает его транспортировку в багажнике автомобиля