Бензобур ADA GroundDrill-5 A00231 в комплекте со шнеком Drill 200 (800 мм)

Преимущества

Устойчивые к деформации металлические рукоятки

Инструмент управляется одним оператором

Долговечность благодаря качеству материалов и сборки

Воздушное охлаждение двигателя для продолжительной работы без перегрева

Вес со шнеком 11 кг, без шнека - 9.5 кг

Топливная смесь готовится смешиванием бензина и масла в пропорции 25:1

Бензобур ADA GroundDrill-5 А00231 предназначен для бурения скважин. Поставляется в комплекте со шнеком. Все органы управления расположены на одной стороне для удобного управления рабочим процессом. Инструмент оснащен двухтактным двигателем, что предусматривает отсутствие громоздких систем смазки и газораспределения, а также простоту конструкции и, как следствие, обслуживания. Топливная смесь готовится путем смешивания бензина и масла в пропорциях 25:1.