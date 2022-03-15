Бензобур ADA GroundDrill-5 A00231 в комплекте со шнеком Drill 200 (800 мм)
Арт. X190399104
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Гонконг
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Габариты, мм
|820x520x290
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Длина шнека, мм
|800
- Бензобур ADA GroundDrill-5 А00231 предназначен для бурения скважин. Поставляется в комплекте со шнеком. Все органы управления расположены на одной стороне для удобного управления рабочим процессом. Инструмент оснащен двухтактным двигателем, что предусматривает отсутствие громоздких систем смазки и газораспределения, а также простоту конструкции и, как следствие, обслуживания. Топливная смесь готовится путем смешивания бензина и масла в пропорциях 25:1.
Преимущества
- Устойчивые к деформации металлические рукоятки
- Инструмент управляется одним оператором
- Долговечность благодаря качеству материалов и сборки
- Воздушное охлаждение двигателя для продолжительной работы без перегрева
- Вес со шнеком 11 кг, без шнека - 9.5 кг
- Топливная смесь готовится смешиванием бензина и масла в пропорции 25:1