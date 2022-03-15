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Бензобур ADA GroundDrill-5 A00231 в комплекте со шнеком Drill 200 (800 мм)
5.0
2
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Мотобуры
    Бензобур ADA GroundDrill-5 A00231 в комплекте со шнеком Drill 200 (800 мм)
    Арт. X190399104
    5.0
    2
    Бензобур ADA GroundDrill-5 A00231 в комплекте со шнеком Drill 200 (800 мм)
    Бензобур ADA GroundDrill-5 A00231 в комплекте со шнеком Drill 200 (800 мм)
    Бензобур ADA GroundDrill-5 A00231 в комплекте со шнеком Drill 200 (800 мм)
    Бензобур ADA GroundDrill-5 A00231 в комплекте со шнеком Drill 200 (800 мм)
      Бензобур ADA GroundDrill-5 A00231 в комплекте со шнеком Drill 200 (800 мм)
      Бензобур ADA GroundDrill-5 A00231 в комплекте со шнеком Drill 200 (800 мм)
      Бензобур ADA GroundDrill-5 A00231 в комплекте со шнеком Drill 200 (800 мм)
      Бензобур ADA GroundDrill-5 A00231 в комплекте со шнеком Drill 200 (800 мм)

      Бензобур ADA GroundDrill-5 A00231 в комплекте со шнеком Drill 200 (800 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X190399104
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Габариты, мм
      		820x520x290
      Длина шнека, мм
      		800
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Бензобур ADA GroundDrill-5 А00231 предназначен для бурения скважин. Поставляется в комплекте со шнеком. Все органы управления расположены на одной стороне для удобного управления рабочим процессом. Инструмент оснащен двухтактным двигателем, что предусматривает отсутствие громоздких систем смазки и газораспределения, а также простоту конструкции и, как следствие, обслуживания. Топливная смесь готовится путем смешивания бензина и масла в пропорциях 25:1.

        Преимущества

        • Устойчивые к деформации металлические рукоятки
        • Инструмент управляется одним оператором
        • Долговечность благодаря качеству материалов и сборки
        • Воздушное охлаждение двигателя для продолжительной работы без перегрева
        • Вес со шнеком 11 кг, без шнека - 9.5 кг
        • Топливная смесь готовится смешиванием бензина и масла в пропорции 25:1