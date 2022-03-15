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Бензобур ADA GroundDrill-9 A00309 в комплекте со шнеком Drill 250 (800 мм)
5.0
2
Найти аналог
Мотобуры
    Бензобур ADA GroundDrill-9 A00309 в комплекте со шнеком Drill 250 (800 мм)
    Арт. X190399114
    5.0
    2
    Бензобур ADA GroundDrill-9 A00309 в комплекте со шнеком Drill 250 (800 мм)
    Бензобур ADA GroundDrill-9 A00309 в комплекте со шнеком Drill 250 (800 мм)
    Бензобур ADA GroundDrill-9 A00309 в комплекте со шнеком Drill 250 (800 мм)
    Бензобур ADA GroundDrill-9 A00309 в комплекте со шнеком Drill 250 (800 мм)
    Бензобур ADA GroundDrill-9 A00309 в комплекте со шнеком Drill 250 (800 мм)
      Бензобур ADA GroundDrill-9 A00309 в комплекте со шнеком Drill 250 (800 мм)
      Бензобур ADA GroundDrill-9 A00309 в комплекте со шнеком Drill 250 (800 мм)
      Бензобур ADA GroundDrill-9 A00309 в комплекте со шнеком Drill 250 (800 мм)
      Бензобур ADA GroundDrill-9 A00309 в комплекте со шнеком Drill 250 (800 мм)
      Бензобур ADA GroundDrill-9 A00309 в комплекте со шнеком Drill 250 (800 мм)

      Бензобур ADA GroundDrill-9 A00309 в комплекте со шнеком Drill 250 (800 мм)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X190399114
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Гонконг
      Класс товара
      		бытовой
      Количество операторов
      		2
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Бензобур ADA GroundDrill-9 А00309 - профессиональный агрегат, рассчитан на управление двумя операторами. При помощи бура можно сверлить землю для посадки деревьев, обновления забора. Агрегат применяют для бурения скважин, используя удлинители. Бензобур оснащен 2-тактным двигателем мощностью 3.26 л.с. Удобная конструкция рукояток эффективно распределяет нагрузку между операторами.

        Преимущества

        • Мощность установленного двигателя - 3.26 л.с
        • Рассчитан на профессиональное использование
        • Долговечность благодаря качеству материалов и сборки
        • Вместительный топливный бак - для продолжительной работы без дозаправки
        • Вес со шнеком - 11 кг, без шнека - 9.5 кг
        • Топливная смесь готовится смешиванием бензина и масла в пропорции 25:1
        • Диаметр приводного вала - 20 мм