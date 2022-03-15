Бензобур ADA GroundDrill-9 A00309 в комплекте со шнеком Drill 250 (800 мм)

Преимущества

Мощность установленного двигателя - 3.26 л.с

Рассчитан на профессиональное использование

Долговечность благодаря качеству материалов и сборки

Вместительный топливный бак - для продолжительной работы без дозаправки

Вес со шнеком - 11 кг, без шнека - 9.5 кг

Топливная смесь готовится смешиванием бензина и масла в пропорции 25:1

Диаметр приводного вала - 20 мм

Бензобур ADA GroundDrill-9 А00309 - профессиональный агрегат, рассчитан на управление двумя операторами. При помощи бура можно сверлить землю для посадки деревьев, обновления забора. Агрегат применяют для бурения скважин, используя удлинители. Бензобур оснащен 2-тактным двигателем мощностью 3.26 л.с. Удобная конструкция рукояток эффективно распределяет нагрузку между операторами.