Мотобур Champion AG352
Арт. champion_778
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|520x320x335
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Класс товара
|бытовой
- Бензобур Champion AG 352 (без шнека) – компактная бытовая модель. Прекрасно подойдет для установки столбов для забора, бурения лунок для зимней рыбалки и прочих работ. Данная модель не комплектуется буром, поэтому можно подобрать его отдельно исходя из тех задач, которые требуется выполнить. Бензобур способен работать с бурами диаметром до 250 мм. для льда или почвы. Бензобур Champion AG 352 (без шнека) построен на базе двухтактного бензинового мотора мощностью 2 лошадиные силы. Двигатель работает на смеси 92го бензина и двухтактного масла. Двигатель может работать при отрицательных температурах, для этого он снабжен воздушной заслонкой с различными режимами запуска. Передача крутящего момента производится благодаря редуктору с косозубой зубчатой передачей.
Преимущества
- Двигатель и редуктор располагаются на прочной стальной раме
- Ручка газа выведена на рукоятку
- Работать можно как вдвоем, так и одному
- Вес бензобура чуть менее 10ти кг
- Объем бака составляет 0,98 литра, этого хватает примерно на 1-1,5 часа работы