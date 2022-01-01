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Мотобур Champion AG352
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Мотобуры
    Мотобур Champion AG352
    Арт. champion_778
    Мотобур Champion AG352
    Мотобур Champion AG352
    Мотобур Champion AG352
    Мотобур Champion AG352
    Мотобур Champion AG352
    Мотобур Champion AG352
    Мотобур Champion AG352
    Мотобур Champion AG352
      Мотобур Champion AG352
      Мотобур Champion AG352
      Мотобур Champion AG352
      Мотобур Champion AG352
      Мотобур Champion AG352
      Мотобур Champion AG352
      Мотобур Champion AG352
      Мотобур Champion AG352

      Мотобур Champion AG352

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_778

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		520x320x335
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензобур Champion AG 352 (без шнека) – компактная бытовая модель. Прекрасно подойдет для установки столбов для забора, бурения лунок для зимней рыбалки и прочих работ. Данная модель не комплектуется буром, поэтому можно подобрать его отдельно исходя из тех задач, которые требуется выполнить. Бензобур способен работать с бурами диаметром до 250 мм. для льда или почвы. Бензобур Champion AG 352 (без шнека) построен на базе двухтактного бензинового мотора мощностью 2 лошадиные силы. Двигатель работает на смеси 92го бензина и двухтактного масла. Двигатель может работать при отрицательных температурах, для этого он снабжен воздушной заслонкой с различными режимами запуска. Передача крутящего момента производится благодаря редуктору с косозубой зубчатой передачей.

        Преимущества

        • Двигатель и редуктор располагаются на прочной стальной раме
        • Ручка газа выведена на рукоятку
        • Работать можно как вдвоем, так и одному
        • Вес бензобура чуть менее 10ти кг
        • Объем бака составляет 0,98 литра, этого хватает примерно на 1-1,5 часа работы