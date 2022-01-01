Мотобур Champion AG352

Преимущества

Двигатель и редуктор располагаются на прочной стальной раме

Ручка газа выведена на рукоятку

Работать можно как вдвоем, так и одному

Вес бензобура чуть менее 10ти кг

Объем бака составляет 0,98 литра, этого хватает примерно на 1-1,5 часа работы

Бензобур Champion AG 352 (без шнека) – компактная бытовая модель. Прекрасно подойдет для установки столбов для забора, бурения лунок для зимней рыбалки и прочих работ. Данная модель не комплектуется буром, поэтому можно подобрать его отдельно исходя из тех задач, которые требуется выполнить. Бензобур способен работать с бурами диаметром до 250 мм. для льда или почвы. Бензобур Champion AG 352 (без шнека) построен на базе двухтактного бензинового мотора мощностью 2 лошадиные силы. Двигатель работает на смеси 92го бензина и двухтактного масла. Двигатель может работать при отрицательных температурах, для этого он снабжен воздушной заслонкой с различными режимами запуска. Передача крутящего момента производится благодаря редуктору с косозубой зубчатой передачей.