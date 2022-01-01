Мотобур Champion AG364
Арт. champion_3447
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|520x320x415
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Класс товара
|бытовой
- Мотобур Champion AG364 используется для бурения отверстий в грунте под посадку деревьев, установку столбов, для проделывания лунок в природном льду. Работает с почвенными шнеками различных диаметров и шнеками для льда. Удобен в использовании. На одной из ручек расположен курок газа. Рама обеспечивает защиту двигателя от механических повреждений
Преимущества
- Возможность присоединения шнеков различных диаметров (для грунта Ø60, 80, 100, 150, 200, 250 мм и для льда Ø 150, 200 мм)
- Одноцилиндровый 2-х тактный двигатель с воздушным охлаждением
- Соосный, двухступенчатый редуктор
- Прочная рама
- Рукоятка с элементами управления - удобное управление Champion AG364
- Передаточное число 40:1
- Топливо: смесь бензина АИ-92 + масло для двухтактных двигателей (50:1)