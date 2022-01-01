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Мотобур Champion AG364
Найти аналог
Мотобуры
    Мотобур Champion AG364
    Арт. champion_3447
    Мотобур Champion AG364
    Мотобур Champion AG364
    Мотобур Champion AG364
    Мотобур Champion AG364
    Мотобур Champion AG364
    Мотобур Champion AG364
    Мотобур Champion AG364
    Мотобур Champion AG364
    Мотобур Champion AG364
      Мотобур Champion AG364
      Мотобур Champion AG364
      Мотобур Champion AG364
      Мотобур Champion AG364
      Мотобур Champion AG364
      Мотобур Champion AG364
      Мотобур Champion AG364
      Мотобур Champion AG364
      Мотобур Champion AG364

      Мотобур Champion AG364

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_3447

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		520x320x415
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотобур Champion AG364 используется для бурения отверстий в грунте под посадку деревьев, установку столбов, для проделывания лунок в природном льду. Работает с почвенными шнеками различных диаметров и шнеками для льда. Удобен в использовании. На одной из ручек расположен курок газа. Рама обеспечивает защиту двигателя от механических повреждений

        Преимущества

        • Возможность присоединения шнеков различных диаметров (для грунта Ø60, 80, 100, 150, 200, 250 мм и для льда Ø 150, 200 мм)
        • Одноцилиндровый 2-х тактный двигатель с воздушным охлаждением
        • Соосный, двухступенчатый редуктор
        • Прочная рама
        • Рукоятка с элементами управления - удобное управление Champion AG364
        • Передаточное число 40:1
        • Топливо: смесь бензина АИ-92 + масло для двухтактных двигателей (50:1)