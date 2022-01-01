Преимущества

Возможность присоединения шнеков различных диаметров (для грунта Ø60, 80, 100, 150, 200, 250 мм и для льда Ø 150, 200 мм)

Одноцилиндровый 2-х тактный двигатель с воздушным охлаждением

Соосный, двухступенчатый редуктор

Прочная рама

Рукоятка с элементами управления - удобное управление Champion AG364

Передаточное число 40:1

Топливо: смесь бензина АИ-92 + масло для двухтактных двигателей (50:1)

Мотобур Champion AG364 используется для бурения отверстий в грунте под посадку деревьев, установку столбов, для проделывания лунок в природном льду. Работает с почвенными шнеками различных диаметров и шнеками для льда. Удобен в использовании. На одной из ручек расположен курок газа. Рама обеспечивает защиту двигателя от механических повреждений