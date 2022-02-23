Мотобур Echo EA-410
Арт. X190419
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Габариты, мм
|585х270х370
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Класс товара
|бытовой
- Мотобур EСНО EA-410 оснащен двухтактным одноцилиндровым двигателем c уникальной системой Эхо Pro-Fire с воздушным охлаждением. Использовать инструмент можно в одиночку или вдвоем, для бурения почвы и льда. Амортизирующие прокладки на левой и правой рукоятках снижают вибрацию. Декомпрессионный клапан упрощает запуск двигателя. Возможна работа с удлинителями шнеков, удлинение на 0,5 м.
Преимущества
- Возможность работы вдвоем за счет второй рукоятки
- Универсальность
- Высокий вращающий момент
- Низкий уровень вибрации
- Лазерная заточка ножей
- Металлический картер
- Кованный коленвал
- Два поршневых колеса - стабильная компрессия и равномерная отдача
- Декомпрессионный клапан
- Глушитель с каталитическим нейтрализатором - низкий уровень шума
- Искрогаситель
- Мелкодисперсионный воздушный фильтр - надежная работа в условиях сильной запыленности
- Воздушная заслонка карбюратора
- Дополнительный топливный насос
- Большой объем бензобака - долгая работа без дозаправки