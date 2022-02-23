Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Мотобур Echo EA-410
4.5
2
Найти аналог
Мотобуры
    Мотобур Echo EA-410
    Арт. X190419
    4.5
    2
    Мотобур Echo EA-410
    Мотобур Echo EA-410
      Мотобур Echo EA-410
      Мотобур Echo EA-410

      Мотобур Echo EA-410

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X190419
      4.5
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Echo
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Габариты, мм
      		585х270х370
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотобур EСНО EA-410 оснащен двухтактным одноцилиндровым двигателем c уникальной системой Эхо Pro-Fire с воздушным охлаждением. Использовать инструмент можно в одиночку или вдвоем, для бурения почвы и льда. Амортизирующие прокладки на левой и правой рукоятках снижают вибрацию. Декомпрессионный клапан упрощает запуск двигателя. Возможна работа с удлинителями шнеков, удлинение на 0,5 м.

        Преимущества

        • Возможность работы вдвоем за счет второй рукоятки
        • Универсальность
        • Высокий вращающий момент
        • Низкий уровень вибрации
        • Лазерная заточка ножей
        • Металлический картер
        • Кованный коленвал
        • Два поршневых колеса - стабильная компрессия и равномерная отдача
        • Декомпрессионный клапан
        • Глушитель с каталитическим нейтрализатором - низкий уровень шума
        • Искрогаситель
        • Мелкодисперсионный воздушный фильтр - надежная работа в условиях сильной запыленности
        • Воздушная заслонка карбюратора
        • Дополнительный топливный насос
        • Большой объем бензобака - долгая работа без дозаправки
        Внимание! Производитель рекомендует использовать моторное масло с классификацией JASO FB/FC. В случае использования масла другого типа производитель может признать случай негарантийным.