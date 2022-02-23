Мотобур Echo EA-410

Преимущества

Возможность работы вдвоем за счет второй рукоятки

Универсальность

Высокий вращающий момент

Низкий уровень вибрации

Лазерная заточка ножей

Металлический картер

Кованный коленвал

Два поршневых колеса - стабильная компрессия и равномерная отдача

Декомпрессионный клапан

Глушитель с каталитическим нейтрализатором - низкий уровень шума

Искрогаситель

Мелкодисперсионный воздушный фильтр - надежная работа в условиях сильной запыленности

Воздушная заслонка карбюратора

Дополнительный топливный насос

Большой объем бензобака - долгая работа без дозаправки

Мотобур EСНО EA-410 оснащен двухтактным одноцилиндровым двигателем c уникальной системой Эхо Pro-Fire с воздушным охлаждением. Использовать инструмент можно в одиночку или вдвоем, для бурения почвы и льда. Амортизирующие прокладки на левой и правой рукоятках снижают вибрацию. Декомпрессионный клапан упрощает запуск двигателя. Возможна работа с удлинителями шнеков, удлинение на 0,5 м.