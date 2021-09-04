Мотобур Elitech БМ 52Е
Арт. X190399134
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|437х380х330
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Класс товара
|бытовой
- Мотобур Elitech БМ 52Е предназначен для выполнения отверстий в твердом и вязком грунте. Имеет стандартный разъем, что позволяет без проблем подобрать необходимые шнеки. Бензиновый одноцилиндровый двигатель обладает мощностью 2.5 л.с. Модель применяют при посадке деревьев, установке столбов и ограждений.
Преимущества
- Шестеренчатый редуктор - агрегат способен пробурить твердый грунт и даже лед (при использовании соответствующей оснастки)
- Прочная рама
- Центробежное сцепление
- Настраиваемый карбюратор
- Мощный двигатель (1800 Вт)
- Диаметр приводного вала: 20 мм
- Электронное зажигание
- Удобные рукоятки
- Расход топлива: 0.7 л/ч
- Используемое топливо: смесь бензина АИ-92 + масло для двухтактных двигателей
- Передаточное число редуктора: 40:1
- Обороты двигателя: 8500 об/мин