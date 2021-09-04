Преимущества

Шестеренчатый редуктор - агрегат способен пробурить твердый грунт и даже лед (при использовании соответствующей оснастки)

Прочная рама

Центробежное сцепление

Настраиваемый карбюратор

Мощный двигатель (1800 Вт)

Диаметр приводного вала: 20 мм

Электронное зажигание

Удобные рукоятки

Расход топлива: 0.7 л/ч

Используемое топливо: смесь бензина АИ-92 + масло для двухтактных двигателей

Передаточное число редуктора: 40:1

Обороты двигателя: 8500 об/мин

Мотобур Elitech БМ 52Е предназначен для выполнения отверстий в твердом и вязком грунте. Имеет стандартный разъем, что позволяет без проблем подобрать необходимые шнеки. Бензиновый одноцилиндровый двигатель обладает мощностью 2.5 л.с. Модель применяют при посадке деревьев, установке столбов и ограждений.