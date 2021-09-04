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Мотобур Elitech БМ 52Е
4.8
6
Найти аналог
Мотобуры
    Мотобур Elitech БМ 52Е
    Арт. X190399134
    4.8
    6
    Мотобур Elitech БМ 52Е
    Мотобур Elitech БМ 52Е
      Мотобур Elitech БМ 52Е
      Мотобур Elitech БМ 52Е

      Мотобур Elitech БМ 52Е

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X190399134
      4.8
      6

      Характеристики

      Производитель
      		Elitech
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		437х380х330
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Мотобур Elitech БМ 52Е предназначен для выполнения отверстий в твердом и вязком грунте. Имеет стандартный разъем, что позволяет без проблем подобрать необходимые шнеки. Бензиновый одноцилиндровый двигатель обладает мощностью 2.5 л.с. Модель применяют при посадке деревьев, установке столбов и ограждений.

        Преимущества

        • Шестеренчатый редуктор - агрегат способен пробурить твердый грунт и даже лед (при использовании соответствующей оснастки)
        • Прочная рама
        • Центробежное сцепление
        • Настраиваемый карбюратор
        • Мощный двигатель (1800 Вт)
        • Диаметр приводного вала: 20 мм
        • Электронное зажигание
        • Удобные рукоятки
        • Расход топлива: 0.7 л/ч
        • Используемое топливо: смесь бензина АИ-92 + масло для двухтактных двигателей
        • Передаточное число редуктора: 40:1
        • Обороты двигателя: 8500 об/мин