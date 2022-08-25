Преимущества

Двухтактный бензиновый одноцилиндровый двигатель

Настраиваемый карбюратор

Центробежное сцепление

Шестеренчатая трансмиссия

Надежная удобная рукоятка

Стандартный диаметр приводного вала

Мотобур ELITECH БМ 70Н предназначен для бурения мягких, твердых и мерзлых грунтов, а так же бурения льда. Оптимален к применению при монтаже столбов, заборов, ограждений и других целей связанных с бурением грунта. Конструкция рукоятки позволяет работать как одному оператору, так и двум одновременно