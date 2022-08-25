Мотобур Elitech БМ 70Н
Арт. X190399152
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|620х410х300
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Класс товара
|бытовой
- Мотобур ELITECH БМ 70Н предназначен для бурения мягких, твердых и мерзлых грунтов, а так же бурения льда. Оптимален к применению при монтаже столбов, заборов, ограждений и других целей связанных с бурением грунта. Конструкция рукоятки позволяет работать как одному оператору, так и двум одновременно
Преимущества
- Двухтактный бензиновый одноцилиндровый двигатель
- Настраиваемый карбюратор
- Центробежное сцепление
- Шестеренчатая трансмиссия
- Надежная удобная рукоятка
- Стандартный диаметр приводного вала