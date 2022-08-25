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Мотобур Elitech БМ 70Н
5.0
1
Найти аналог
Мотобуры
    Мотобур Elitech БМ 70Н
    Арт. X190399152
    5.0
    1
    Мотобур Elitech БМ 70Н

      Мотобур Elitech БМ 70Н

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X190399152
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Elitech
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		620х410х300
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мотобур ELITECH БМ 70Н предназначен для бурения мягких, твердых и мерзлых грунтов, а так же бурения льда. Оптимален к применению при монтаже столбов, заборов, ограждений и других целей связанных с бурением грунта. Конструкция рукоятки позволяет работать как одному оператору, так и двум одновременно

        Преимущества

        • Двухтактный бензиновый одноцилиндровый двигатель
        • Настраиваемый карбюратор
        • Центробежное сцепление
        • Шестеренчатая трансмиссия
        • Надежная удобная рукоятка
        • Стандартный диаметр приводного вала