Мотобур Elitech БМ 70В

Бензобур ELITECH БМ 70В используется для пробуравливания отверстий в земле или во льду при проведении работ по озеленению территории, установки конструкций и постройки сооружений. Производительность мотобура с двухтактным двигателем при предельной нагрузке достигает более трех литров в секунду, а наибольший диаметр образуемой буром воронки составляет тридцать сантиметров. Карбюратор имеет возможность настройки, органы управления буром расположены на ручке для облегчения доступа. Рама обладает повышенной прочностью для облегчения длительных работ. ELITECH БМ 70В купить без шнека можно в Интернет-магазине “Бигам” по привлекательной цене.

Преимущества ELITECH БМ 70В:

Устойчивость рамы;

Мощность двигателя;

Легкая настройка;

Выносливость;

Удобство управления.

Комплектация: