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Мотобур Elitech БМ 70В
4.4
5
Найти аналог
Мотобуры
    Мотобур Elitech БМ 70В
    Арт. X190399135
    4.4
    5
    Мотобур Elitech БМ 70В
    Мотобур Elitech БМ 70В
    Мотобур Elitech БМ 70В
      Мотобур Elitech БМ 70В
      Мотобур Elitech БМ 70В
      Мотобур Elitech БМ 70В

      Мотобур Elitech БМ 70В

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X190399135
      4.4
      5

      Характеристики

      Производитель
      		Elitech
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		437х380х330
      Длина шнека, мм
      		1000
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить

      • Бензобур ELITECH БМ 70В используется для пробуравливания отверстий в земле или во льду при проведении работ по озеленению территории, установки конструкций и постройки сооружений. Производительность мотобура с двухтактным двигателем при предельной нагрузке достигает более трех литров в секунду, а наибольший диаметр образуемой буром воронки составляет тридцать сантиметров. Карбюратор имеет возможность настройки, органы управления буром расположены на ручке для облегчения доступа. Рама обладает повышенной прочностью для облегчения длительных работ. ELITECH БМ 70В купить без шнека можно в Интернет-магазине “Бигам” по привлекательной цене.

        Преимущества ELITECH БМ 70В:

        • Устойчивость рамы;
        • Мощность двигателя;
        • Легкая настройка;
        • Выносливость;
        • Удобство управления.

        Комплектация:

        • Канистра топлива;
        • Набор инструментов;
        • Воронка;
        • Руководство по эксплуатации;
        • Упаковка.