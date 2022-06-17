Мотобур Huter GGD-52
Арт. О00000012990
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Габариты, мм
|530x340x400
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Класс товара
|бытовой
- Мотобур Huter GGD-52 70/13/1 предназначен для применения в дачном хозяйстве, строительстве, на зимней рыбалке. Устойчив к низким температурам воздуха.
Преимущества
- Одноцилиндровый 2-тактный двигатель воздушного охлаждения
- Простота конструкции
- Возможность установить буры диаметром до 300 мм и удилинитель
- На одну рукоятку Huter GGD-52 70/13/1 выведены органы управления, что улучшает контроль над инструментом
- Работа при низких температурах
- Эргономичная ручка