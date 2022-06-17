Преимущества

Одноцилиндровый 2-тактный двигатель воздушного охлаждения

Простота конструкции

Возможность установить буры диаметром до 300 мм и удилинитель

На одну рукоятку Huter GGD-52 70/13/1 выведены органы управления, что улучшает контроль над инструментом

Работа при низких температурах

Эргономичная ручка

Мотобур Huter GGD-52 70/13/1 предназначен для применения в дачном хозяйстве, строительстве, на зимней рыбалке. Устойчив к низким температурам воздуха.