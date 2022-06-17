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Мотобур Huter GGD-52
5.0
2
Найти аналог
Мотобуры
    Мотобур Huter GGD-52
    Арт. О00000012990
    5.0
    2
    Мотобур Huter GGD-52
    Мотобур Huter GGD-52
    Мотобур Huter GGD-52
    Мотобур Huter GGD-52
    Мотобур Huter GGD-52
    Мотобур Huter GGD-52
    Мотобур Huter GGD-52
      Мотобур Huter GGD-52
      Мотобур Huter GGD-52
      Мотобур Huter GGD-52
      Мотобур Huter GGD-52
      Мотобур Huter GGD-52
      Мотобур Huter GGD-52
      Мотобур Huter GGD-52

      Мотобур Huter GGD-52

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012990
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Габариты, мм
      		530x340x400
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Мотобур Huter GGD-52 70/13/1 предназначен для применения в дачном хозяйстве, строительстве, на зимней рыбалке. Устойчив к низким температурам воздуха.

        Преимущества

        • Одноцилиндровый 2-тактный двигатель воздушного охлаждения
        • Простота конструкции
        • Возможность установить буры диаметром до 300 мм и удилинитель
        • На одну рукоятку Huter GGD-52 70/13/1 выведены органы управления, что улучшает контроль над инструментом
        • Работа при низких температурах
        • Эргономичная ручка