Преимущества

Мощный двуручный мотобур

Меньшее на 50% тяговое усилие при запуске

Высокая мобильность

Прост в использовании

Мотобур Hitachi DA200E(S) - полупрофессиональная буровая переносная установка. Предназначен для бурения отверстий в грунте различной структуры, включая мерзлую землю. Мотобур оснащен мощным 2-х тактным бензиновым двигателем с уменьшенным на 50% тяговым усилием при запуске.