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Мотобур Hitachi DA200E(S)
5.0
2
Найти аналог
Мотобуры
    Мотобур Hitachi DA200E(S)
    Арт. X190363
    5.0
    2
    Мотобур Hitachi DA200E(S)
    Мотобур Hitachi DA200E(S)
    Мотобур Hitachi DA200E(S)
    Мотобур Hitachi DA200E(S)
    Мотобур Hitachi DA200E(S)
      Мотобур Hitachi DA200E(S)
      Мотобур Hitachi DA200E(S)
      Мотобур Hitachi DA200E(S)
      Мотобур Hitachi DA200E(S)
      Мотобур Hitachi DA200E(S)

      Мотобур Hitachi DA200E(S)

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X190363
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Габариты, мм
      		452х300х408
      Класс товара
      		профессиональный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотобур Hitachi DA200E(S) - полупрофессиональная буровая переносная установка. Предназначен для бурения отверстий в грунте различной структуры, включая мерзлую землю. Мотобур оснащен мощным 2-х тактным бензиновым двигателем с уменьшенным на 50% тяговым усилием при запуске.

        Преимущества

        • Мощный двуручный мотобур
        • Меньшее на 50% тяговое усилие при запуске
        • Высокая мобильность
        • Прост в использовании