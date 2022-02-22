Мотобур Hitachi DA200E(S)
Арт. X190363
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Габариты, мм
|452х300х408
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Класс товара
|профессиональный
- Мотобур Hitachi DA200E(S) - полупрофессиональная буровая переносная установка. Предназначен для бурения отверстий в грунте различной структуры, включая мерзлую землю. Мотобур оснащен мощным 2-х тактным бензиновым двигателем с уменьшенным на 50% тяговым усилием при запуске.
Преимущества
- Мощный двуручный мотобур
- Меньшее на 50% тяговое усилие при запуске
- Высокая мобильность
- Прост в использовании