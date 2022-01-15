Мотобур Hitachi DA300E
Арт. X190367
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Япония
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Родина бренда
|Япония
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Габариты, мм
|1200х600х490
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Класс товара
|бытовой
- Hitachi DA300E - мощный двуручный инструмент, предназначенный для высверливания лунок в грунте любой прочности. Мотобур справляется с самым сложным, даже утрамбованным грунтом. Инструмент предназначен для работы двух операторов. Машину такой мощности можно использовать довольно интенсивно - все детали отличаются высокой износостойкостью.
Преимущества
- Универсальность - с соответствующими шнеками бурит лед и землю
- Рамочная конструкция для более комфортной работы
- Легкий пуск - тяговое усилие при запуске меньше на 50%
- Снижающая вибрацию рукоятка
- С несколькими удлинителями можно бурить на глубину значительно большую, чем длина шнека