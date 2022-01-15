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Мотобур Hitachi DA300E
5.0
1
Найти аналог
Мотобуры
    Мотобур Hitachi DA300E
    Арт. X190367
    5.0
    1
    Мотобур Hitachi DA300E
    Мотобур Hitachi DA300E
    Мотобур Hitachi DA300E
    Мотобур Hitachi DA300E
      Мотобур Hitachi DA300E
      Мотобур Hitachi DA300E
      Мотобур Hitachi DA300E
      Мотобур Hitachi DA300E

      Мотобур Hitachi DA300E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X190367
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Hitachi
      Страна производства
      		Япония
      Родина бренда
      		Япония
      Габариты, мм
      		1200х600х490
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Hitachi DA300E - мощный двуручный инструмент, предназначенный для высверливания лунок в грунте любой прочности. Мотобур справляется с самым сложным, даже утрамбованным грунтом. Инструмент предназначен для работы двух операторов. Машину такой мощности можно использовать довольно интенсивно - все детали отличаются высокой износостойкостью.

        Преимущества

        • Универсальность - с соответствующими шнеками бурит лед и землю
        • Рамочная конструкция для более комфортной работы
        • Легкий пуск - тяговое усилие при запуске меньше на 50%
        • Снижающая вибрацию рукоятка
        • С несколькими удлинителями можно бурить на глубину значительно большую, чем длина шнека