Мотобур Hitachi DA300E

Преимущества

Универсальность - с соответствующими шнеками бурит лед и землю

Рамочная конструкция для более комфортной работы

Легкий пуск - тяговое усилие при запуске меньше на 50%

Снижающая вибрацию рукоятка

С несколькими удлинителями можно бурить на глубину значительно большую, чем длина шнека

Hitachi DA300E - мощный двуручный инструмент, предназначенный для высверливания лунок в грунте любой прочности. Мотобур справляется с самым сложным, даже утрамбованным грунтом. Инструмент предназначен для работы двух операторов. Машину такой мощности можно использовать довольно интенсивно - все детали отличаются высокой износостойкостью.