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Мотобур Instrumax MOTOBUR-1 без шнека
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Мотобуры
    Мотобур Instrumax MOTOBUR-1 без шнека
    Арт. geototal_664
    Мотобур Instrumax MOTOBUR-1 без шнека
    Мотобур Instrumax MOTOBUR-1 без шнека
      Мотобур Instrumax MOTOBUR-1 без шнека
      Мотобур Instrumax MOTOBUR-1 без шнека

      Мотобур Instrumax MOTOBUR-1 без шнека

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_664

      Характеристики

      Производитель
      		Instrumax
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Класс товара
      		бытовой
      Количество операторов
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензобур INSTRUMAX MOTOBUR-1 IM0106 оборудован мощным 2-х тактным двигателем воздушного охлаждения. Имеет две рукоятки, что гарантирует надежное удержание при использовании. Используется для бурения почвы под посадку деревьев или установку забора. В качестве топлива применяется смесь бензина и масла в соотношении 25:1

        Преимущества

        • Воздушное охлаждение двигателя
        • Органы управления на одной рукояти бензобура INSTRUMAX MOTOBUR-1 IM0106 для удобства пользования
        • Рукоятки удобной формы
        • Мотобур удобен для перевозки в багажнике
        • На инструмент можно устанавливать буры диаметром до 150 мм
        • Топливная смесь (бензин/масло): 25:1