Мотобур Instrumax MOTOBUR-1 без шнека

Преимущества

Воздушное охлаждение двигателя

Органы управления на одной рукояти бензобура INSTRUMAX MOTOBUR-1 IM0106 для удобства пользования

Рукоятки удобной формы

Мотобур удобен для перевозки в багажнике

На инструмент можно устанавливать буры диаметром до 150 мм

Топливная смесь (бензин/масло): 25:1

Бензобур INSTRUMAX MOTOBUR-1 IM0106 оборудован мощным 2-х тактным двигателем воздушного охлаждения. Имеет две рукоятки, что гарантирует надежное удержание при использовании. Используется для бурения почвы под посадку деревьев или установку забора. В качестве топлива применяется смесь бензина и масла в соотношении 25:1