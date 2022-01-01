Мотобур Instrumax MOTOBUR-1 без шнека
Арт. geototal_664
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Класс товара
|бытовой
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Количество операторов
|1
- Бензобур INSTRUMAX MOTOBUR-1 IM0106 оборудован мощным 2-х тактным двигателем воздушного охлаждения. Имеет две рукоятки, что гарантирует надежное удержание при использовании. Используется для бурения почвы под посадку деревьев или установку забора. В качестве топлива применяется смесь бензина и масла в соотношении 25:1
Преимущества
- Воздушное охлаждение двигателя
- Органы управления на одной рукояти бензобура INSTRUMAX MOTOBUR-1 IM0106 для удобства пользования
- Рукоятки удобной формы
- Мотобур удобен для перевозки в багажнике
- На инструмент можно устанавливать буры диаметром до 150 мм
- Топливная смесь (бензин/масло): 25:1