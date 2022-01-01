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Мотобур Instrumax MOTOBUR-1 шнек Ada Drill 100/800 в ПОДАРОК!
Найти аналог
Мотобуры
    Мотобур Instrumax MOTOBUR-1 шнек Ada Drill 100/800 в ПОДАРОК!
    Арт. geototal_764
    Мотобур Instrumax MOTOBUR-1 шнек Ada Drill 100/800 в ПОДАРОК!
    Мотобур Instrumax MOTOBUR-1 шнек Ada Drill 100/800 в ПОДАРОК!
    Мотобур Instrumax MOTOBUR-1 шнек Ada Drill 100/800 в ПОДАРОК!
      Мотобур Instrumax MOTOBUR-1 шнек Ada Drill 100/800 в ПОДАРОК!
      Мотобур Instrumax MOTOBUR-1 шнек Ada Drill 100/800 в ПОДАРОК!
      Мотобур Instrumax MOTOBUR-1 шнек Ada Drill 100/800 в ПОДАРОК!

      Мотобур Instrumax MOTOBUR-1 шнек Ada Drill 100/800 в ПОДАРОК!

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. geototal_764

      Характеристики

      Производитель
      		Ada
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		600х400х320
      Длина шнека, мм
      		800
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Бензобур INSTRUMAX MOTOBUR-1 в комплекте со шнеком Drill 100 800 мм IM0106_К предназначен для работ на приусадебном участке и зимней рыбалки.
        Модель для уменьшения веса оснащена мощным двухтактным двигателем, что экономит силы оператора. Усиленный редуктор позволяет устанавливать шнек с максимальным диаметром 150 мм и выдерживает большие нагрузки. Элементы управления удобно расположены на ручке, что упрощает пользование прибором

        Преимущества

        • Мощный двигатель - для большой производительности
        • Усиленный редуктор - для повышенной нагрузки
        • Удобное расположение элементов управления - для простоты использования
        • Универсальное крепление - не нужны переходники
        • Двигатель с воздушным охлаждением не дает мотору нагреваться
        • INSTRUMAX MOTOBUR-1 в комплекте со шнеком Drill 100 800 мм IM0106_К - переносной бур для мобильности в действиях