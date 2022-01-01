Мотобур Instrumax MOTOBUR-1 шнек Ada Drill 100/800 в ПОДАРОК!
Арт. geototal_764
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|600х400х320
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Длина шнека, мм
|800
- Бензобур INSTRUMAX MOTOBUR-1 в комплекте со шнеком Drill 100 800 мм IM0106_К предназначен для работ на приусадебном участке и зимней рыбалки.
Модель для уменьшения веса оснащена мощным двухтактным двигателем, что экономит силы оператора. Усиленный редуктор позволяет устанавливать шнек с максимальным диаметром 150 мм и выдерживает большие нагрузки. Элементы управления удобно расположены на ручке, что упрощает пользование прибором
Преимущества
- Мощный двигатель - для большой производительности
- Усиленный редуктор - для повышенной нагрузки
- Удобное расположение элементов управления - для простоты использования
- Универсальное крепление - не нужны переходники
- Двигатель с воздушным охлаждением не дает мотору нагреваться
- INSTRUMAX MOTOBUR-1 в комплекте со шнеком Drill 100 800 мм IM0106_К - переносной бур для мобильности в действиях