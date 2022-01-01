Мотобур Instrumax MOTOBUR-1 шнек Ada Drill 100/800 в ПОДАРОК!

Преимущества



Мощный двигатель - для большой производительности

Усиленный редуктор - для повышенной нагрузки

Удобное расположение элементов управления - для простоты использования

Универсальное крепление - не нужны переходники

Двигатель с воздушным охлаждением не дает мотору нагреваться

INSTRUMAX MOTOBUR-1 в комплекте со шнеком Drill 100 800 мм IM0106_К - переносной бур для мобильности в действиях

Бензобур INSTRUMAX MOTOBUR-1 в комплекте со шнеком Drill 100 800 мм IM0106_К предназначен для работ на приусадебном участке и зимней рыбалки.Модель для уменьшения веса оснащена мощным двухтактным двигателем, что экономит силы оператора. Усиленный редуктор позволяет устанавливать шнек с максимальным диаметром 150 мм и выдерживает большие нагрузки. Элементы управления удобно расположены на ручке, что упрощает пользование прибором