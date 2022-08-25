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Мотобур Patriot PT AE50
5.0
1
Найти аналог
Мотобуры
    Мотобур Patriot PT AE50
    Арт. X19039973
    5.0
    1
    Мотобур Patriot PT AE50

      Мотобур Patriot PT AE50

      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Арт. X19039973
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Patriot
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Класс товара
      		бытовой
      Количество операторов
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      24 месяца гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Бензобур PATRIOT PT AE50 предназначен для бурения почвы под посадку деревьев или установку забора. В зимнее время возможно применение на рыбалке для сверления лунок. Агрегат оснащен 2-тактным двигателем мощностью 2.2 л.с. В качестве топлива применяется смесь бензина и масла в соотношении 1:32. Стартер ручной

        Преимущества

        • Органы управления на одной рукояти для удобства пользования
        • Мощность - 2 л.с.
        • Диаметр шнека - 150 мм
        • Легкое управление