Мотобур Patriot PT AE50
Арт. X19039973
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Класс товара
|бытовой
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Количество операторов
|1
- Бензобур PATRIOT PT AE50 предназначен для бурения почвы под посадку деревьев или установку забора. В зимнее время возможно применение на рыбалке для сверления лунок. Агрегат оснащен 2-тактным двигателем мощностью 2.2 л.с. В качестве топлива применяется смесь бензина и масла в соотношении 1:32. Стартер ручной
Преимущества
- Органы управления на одной рукояти для удобства пользования
- Мощность - 2 л.с.
- Диаметр шнека - 150 мм
- Легкое управление