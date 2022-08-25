Мотобур Patriot PT AE50

Преимущества

Органы управления на одной рукояти для удобства пользования

Мощность - 2 л.с.

Диаметр шнека - 150 мм

Легкое управление

Бензобур PATRIOT PT AE50 предназначен для бурения почвы под посадку деревьев или установку забора. В зимнее время возможно применение на рыбалке для сверления лунок. Агрегат оснащен 2-тактным двигателем мощностью 2.2 л.с. В качестве топлива применяется смесь бензина и масла в соотношении 1:32. Стартер ручной