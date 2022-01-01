Мотобур Stihl BT 131 4-mix 43130112120
Арт. X190399164
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Длина шнека, мм
|700
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Класс товара
|бытовой
- Бензобур Stihl BT 131 43130112120 предназначен для бурения скважин. Конструкция оснащена специальной рамой, которая усливает конструкцию и делает ее прочнее. Антивибрационная рукоятка на раме обеспечивает неутомительную работу. Система быстрого торможения бура QuickStop срабатывает при заклинивании бура в грунте и немедленно останавливает инструмент.
Преимущества
- Небольшой вес - с буром справится один человек
- Антивибрационная рукоять - для долгой работы без утомления
- Рама усиливает конструкцию инструмента
- Система QuickStop останавливает бур при заклинивании
- Двигатель 4-MIX вырабатывает меньше выхлопных газов и не требует замены масла