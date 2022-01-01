Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Мотобур Stihl BT 131 4-mix 43130112120
88 990 ₽
Мотобуры
    Мотобур Stihl BT 131 4-mix 43130112120
    Арт. X190399164
    Мотобур Stihl BT 131 4-mix 43130112120
    Мотобур Stihl BT 131 4-mix 43130112120
    Мотобур Stihl BT 131 4-mix 43130112120
      Мотобур Stihl BT 131 4-mix 43130112120
      Мотобур Stihl BT 131 4-mix 43130112120
      Мотобур Stihl BT 131 4-mix 43130112120

      Мотобур Stihl BT 131 4-mix 43130112120

      88 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X190399164

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Длина шнека, мм
      		700
      Класс товара
      		бытовой
      Все характеристики
      88 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Бензобур Stihl BT 131 43130112120 предназначен для бурения скважин. Конструкция оснащена специальной рамой, которая усливает конструкцию и делает ее прочнее. Антивибрационная рукоятка на раме обеспечивает неутомительную работу. Система быстрого торможения бура QuickStop срабатывает при заклинивании бура в грунте и немедленно останавливает инструмент.

        Преимущества

        • Небольшой вес - с буром справится один человек
        • Антивибрационная рукоять - для долгой работы без утомления
        • Рама усиливает конструкцию инструмента
        • Система QuickStop останавливает бур при заклинивании
        • Двигатель 4-MIX вырабатывает меньше выхлопных газов и не требует замены масла