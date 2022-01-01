Мотобур Stihl BT 131 4-mix 43130112120

Преимущества

Небольшой вес - с буром справится один человек

Антивибрационная рукоять - для долгой работы без утомления

Рама усиливает конструкцию инструмента

Система QuickStop останавливает бур при заклинивании

Двигатель 4-MIX вырабатывает меньше выхлопных газов и не требует замены масла

Бензобур Stihl BT 131 43130112120 предназначен для бурения скважин. Конструкция оснащена специальной рамой, которая усливает конструкцию и делает ее прочнее. Антивибрационная рукоятка на раме обеспечивает неутомительную работу. Система быстрого торможения бура QuickStop срабатывает при заклинивании бура в грунте и немедленно останавливает инструмент.