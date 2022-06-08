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Аккумуляторный триммер Stihl PRO FSA 65 48520115706
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные триммеры
    Аккумуляторный триммер Stihl PRO FSA 65 48520115706
    Арт. О00000004184
    5.0
    2
    Аккумуляторный триммер Stihl PRO FSA 65 48520115706
    Аккумуляторный триммер Stihl PRO FSA 65 48520115706
      Аккумуляторный триммер Stihl PRO FSA 65 48520115706
      Аккумуляторный триммер Stihl PRO FSA 65 48520115706

      Аккумуляторный триммер Stihl PRO FSA 65 48520115706

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000004184
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска
      Вес, кг
      		2.7
      Ширина скашивания леской, см
      		30
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии

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      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
      • Аккумуляторный триммер Stihl PRO FSA 65 48520115706 благодаря своему оснащению: мощному ЕС-двигателю и аккумулятору на 36 В, работает тихо, без выхлопных газов, поэтому её можно применять вблизи детских садов, больниц, школ и жилых домов. Автоматическая подача лески обеспечивает легкость установки новых струн и выполняется путем нажатия косильной головки о землю. Малый вес, рукоятка с элементами управления и дополнительная ручка d-образной формы - все это способствует удобному управлению мотокосой.

        Преимущества

        • Инструмент можно повесить на стену, благодаря отверстию в корпусе рукоятки
        • Высококачественная косильная головка
        • Низкий уровень вибрации на рукоятках
        • Низкий уровень шума и экологичность
        • Вес аккумулятора 2.7 кг
        • Литий-ионные аккумуляторы - отсутствие эффекта памяти и саморазряда
        • Может выполнять стрижку газонов в тесном пространстве и между кустами
        • Простая смена аккумулятора одним движением руки