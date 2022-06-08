Преимущества

Инструмент можно повесить на стену, благодаря отверстию в корпусе рукоятки

Высококачественная косильная головка

Низкий уровень вибрации на рукоятках

Низкий уровень шума и экологичность

Вес аккумулятора 2.7 кг

Литий-ионные аккумуляторы - отсутствие эффекта памяти и саморазряда

Может выполнять стрижку газонов в тесном пространстве и между кустами

Простая смена аккумулятора одним движением руки

Аккумуляторный триммер Stihl PRO FSA 65 48520115706 благодаря своему оснащению: мощному ЕС-двигателю и аккумулятору на 36 В, работает тихо, без выхлопных газов, поэтому её можно применять вблизи детских садов, больниц, школ и жилых домов. Автоматическая подача лески обеспечивает легкость установки новых струн и выполняется путем нажатия косильной головки о землю. Малый вес, рукоятка с элементами управления и дополнительная ручка d-образной формы - все это способствует удобному управлению мотокосой.