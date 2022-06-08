Аккумуляторный триммер Stihl PRO FSA 65 48520115706
Арт. О00000004184
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Режущий элемент
|леска
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Вес, кг
|2.7
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Ширина скашивания леской, см
|30
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- Аккумуляторный триммер Stihl PRO FSA 65 48520115706 благодаря своему оснащению: мощному ЕС-двигателю и аккумулятору на 36 В, работает тихо, без выхлопных газов, поэтому её можно применять вблизи детских садов, больниц, школ и жилых домов. Автоматическая подача лески обеспечивает легкость установки новых струн и выполняется путем нажатия косильной головки о землю. Малый вес, рукоятка с элементами управления и дополнительная ручка d-образной формы - все это способствует удобному управлению мотокосой.
Преимущества
- Инструмент можно повесить на стену, благодаря отверстию в корпусе рукоятки
- Высококачественная косильная головка
- Низкий уровень вибрации на рукоятках
- Низкий уровень шума и экологичность
- Вес аккумулятора 2.7 кг
- Литий-ионные аккумуляторы - отсутствие эффекта памяти и саморазряда
- Может выполнять стрижку газонов в тесном пространстве и между кустами
- Простая смена аккумулятора одним движением руки