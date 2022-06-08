Аккумуляторный триммер Stihl PRO FSA 85 48520115707
Арт. О00000004185
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Германия
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Родина бренда
|Германия
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Режущий элемент
|леска
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Вес, кг
|2.8
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Ширина скашивания леской, см
|35
- Аккумуляторный триммер Stihl PRO FSA 85 48520115707 отлично подойдет для стрижки травы вблизи жилых домов, больниц, детских садов, в парках, благодаря тихой работе двигателя и отсутствию выхлопных газов. Режущим элементом являются косильная головка. Мощный электродвигатель устойчив к износу. Ограничительная скоба позволяет выполнять кошение около деревьев, возле препятствий и защищает растения от повреждений. Низкий уровень вибрации и малый вес делают работу легкой и приятной.
Аккумулятор и зарядное устройство приобретаются отдельно.
Преимущества
- Бесступенчатый регулятор частоты вращения
- Инструмент можно повесить на стену, благодаря отверстию в корпусе рукоятки
- Высококачественная косильная головка
- Низкий уровень вибрации на рукоятках
- Низкий уровень шума и экологичность
- Вес без аккумулятора 2.8 кг
- Литий-ионные аккумуляторы - отсутствие эффекта памяти и саморазряда
- Простая регулировка струны
- Может выполнять стрижку газонов в тесном пространстве и между кустами
- Простая смена аккумулятора одним движением руки
- Аккумуляторный инструмент удобен для работы в местах без доступа к сети электропитания