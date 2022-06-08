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Аккумуляторный триммер Stihl PRO FSA 85 48520115707
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные триммеры
    Аккумуляторный триммер Stihl PRO FSA 85 48520115707
    Арт. О00000004185
    5.0
    2
    Аккумуляторный триммер Stihl PRO FSA 85 48520115707

      Аккумуляторный триммер Stihl PRO FSA 85 48520115707

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000004185
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Германия
      Родина бренда
      		Германия
      Режущий элемент
      		леска
      Вес, кг
      		2.8
      Ширина скашивания леской, см
      		35
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторный триммер Stihl PRO FSA 85 48520115707 отлично подойдет для стрижки травы вблизи жилых домов, больниц, детских садов, в парках, благодаря тихой работе двигателя и отсутствию выхлопных газов. Режущим элементом являются косильная головка. Мощный электродвигатель устойчив к износу. Ограничительная скоба позволяет выполнять кошение около деревьев, возле препятствий и защищает растения от повреждений. Низкий уровень вибрации и малый вес делают работу легкой и приятной.
        Аккумулятор и зарядное устройство приобретаются отдельно.

        Преимущества

        • Бесступенчатый регулятор частоты вращения
        • Инструмент можно повесить на стену, благодаря отверстию в корпусе рукоятки
        • Высококачественная косильная головка
        • Низкий уровень вибрации на рукоятках
        • Низкий уровень шума и экологичность
        • Вес без аккумулятора 2.8 кг
        • Литий-ионные аккумуляторы - отсутствие эффекта памяти и саморазряда
        • Простая регулировка струны
        • Может выполнять стрижку газонов в тесном пространстве и между кустами
        • Простая смена аккумулятора одним движением руки
        • Аккумуляторный инструмент удобен для работы в местах без доступа к сети электропитания