Преимущества

Бесступенчатый регулятор частоты вращения

Инструмент можно повесить на стену, благодаря отверстию в корпусе рукоятки

Высококачественная косильная головка

Низкий уровень вибрации на рукоятках

Низкий уровень шума и экологичность

Вес без аккумулятора 2.8 кг

Литий-ионные аккумуляторы - отсутствие эффекта памяти и саморазряда

Простая регулировка струны

Может выполнять стрижку газонов в тесном пространстве и между кустами

Простая смена аккумулятора одним движением руки

Аккумуляторный инструмент удобен для работы в местах без доступа к сети электропитания



Аккумуляторный триммер Stihl PRO FSA 85 48520115707 отлично подойдет для стрижки травы вблизи жилых домов, больниц, детских садов, в парках, благодаря тихой работе двигателя и отсутствию выхлопных газов. Режущим элементом являются косильная головка. Мощный электродвигатель устойчив к износу. Ограничительная скоба позволяет выполнять кошение около деревьев, возле препятствий и защищает растения от повреждений. Низкий уровень вибрации и малый вес делают работу легкой и приятной.