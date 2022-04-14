Бензиновый культиватор Belarus 06МКР 06МКР-00.00.010
Арт. X19092226193
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Беларусь
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Родина бренда
|Беларусь
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Класс
|тяжёлый
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Тип двигателя
|бензиновый
- БЕЛАРУС 06МКР представляет собой мотокультиватор среднетяжелого класса, ориентированный на проведение широкого спектра сельскохозяйственных работ. Он может быть полезен в бытовой эксплуатации при обслуживании частных земельных участков: вспахивании, культивации фрезами, окучивании и т.д. Агрегат оборудован бензиновым 4-тактным двигателем 177F производства Weima. Рабочий объем движка составляет 277 см3, а мощность – 9 л.с. Габаритные размеры мотокультиватора – 180 х 135 х 85 см.
Предельная ширина обработки – 110 см – обеспечивает эффективное вспахивание участка. Редуктор агрегата позволяет пользователю переключаться между 2 передачами переднего хода и 1 – заднего. Максимальная скорость движения составляет 15 км/ч. За счет большой емкости бака (6 литров) не требуется регулярно прерывать работу на дозаправку бензином.
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Преимущества
- Универсальность обеспечивается возможностью использовать мотокультиватор БЕЛАРУС 06МКР как с фрезами, так и с колесами
- Двигатель Weima 177F автоматически останавливает работу при низком уровне масла, обеспечивая надежность и длительный период эксплуатации
- Передача заднего хода гарантирует эффективную работу на узких и труднодоступных участках
- В комплекте с мотокультиватором идет навесное оборудование, которое позволит выполнять широкий спектр задач по обработке почвы без дополнительных расходов