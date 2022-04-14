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Бензиновый культиватор Belarus 06МКР 06МКР-00.00.010
5.0
2
Найти аналог
Мотоблоки
    Бензиновый культиватор Belarus 06МКР 06МКР-00.00.010
    Арт. X19092226193
    5.0
    2
    Бензиновый культиватор Belarus 06МКР 06МКР-00.00.010
    Бензиновый культиватор Belarus 06МКР 06МКР-00.00.010
    Бензиновый культиватор Belarus 06МКР 06МКР-00.00.010
    Бензиновый культиватор Belarus 06МКР 06МКР-00.00.010
      Бензиновый культиватор Belarus 06МКР 06МКР-00.00.010
      Бензиновый культиватор Belarus 06МКР 06МКР-00.00.010
      Бензиновый культиватор Belarus 06МКР 06МКР-00.00.010
      Бензиновый культиватор Belarus 06МКР 06МКР-00.00.010

      Бензиновый культиватор Belarus 06МКР 06МКР-00.00.010

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X19092226193
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Belarus
      Страна производства
      		Беларусь
      Родина бренда
      		Беларусь
      Класс
      		тяжёлый
      Тип двигателя
      		бензиновый
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • БЕЛАРУС 06МКР представляет собой мотокультиватор среднетяжелого класса, ориентированный на проведение широкого спектра сельскохозяйственных работ. Он может быть полезен в бытовой эксплуатации при обслуживании частных земельных участков: вспахивании, культивации фрезами, окучивании и т.д. Агрегат оборудован бензиновым 4-тактным двигателем 177F производства Weima. Рабочий объем движка составляет 277 см3, а мощность – 9 л.с. Габаритные размеры мотокультиватора – 180 х 135 х 85 см.
        Предельная ширина обработки – 110 см – обеспечивает эффективное вспахивание участка. Редуктор агрегата позволяет пользователю переключаться между 2 передачами переднего хода и 1 – заднего. Максимальная скорость движения составляет 15 км/ч. За счет большой емкости бака (6 литров) не требуется регулярно прерывать работу на дозаправку бензином.
        В интернет-магазине инструмента и техники www.bigam.ru вы можете приобрести мотокультиватор БЕЛАРУС 06МКР по цене ниже, чем в розницу. Доставка осуществляется курьером и транспортными компаниями в любой населенный пункт России.

        Преимущества

        • Универсальность обеспечивается возможностью использовать мотокультиватор БЕЛАРУС 06МКР как с фрезами, так и с колесами
        • Двигатель Weima 177F автоматически останавливает работу при низком уровне масла, обеспечивая надежность и длительный период эксплуатации
        • Передача заднего хода гарантирует эффективную работу на узких и труднодоступных участках
        • В комплекте с мотокультиватором идет навесное оборудование, которое позволит выполнять широкий спектр задач по обработке почвы без дополнительных расходов