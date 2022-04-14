Бензиновый культиватор Caiman Neo 50S C3 + Ручной опрыскиватель Caiman Telescopic 6
Арт. X19092226185
Бензиновый культиватор Caiman Neo 50S C3 + Ручной опрыскиватель Caiman Telescopic 6
Арт. X19092226185
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Франция
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Родина бренда
|Франция
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Емкость топливного бака, л
|3.4
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Объем двигателя, см. куб.
|169
- Культиватор бензиновый Caiman NEO 50 S C3 – профессиональная садовая техника для вспахивания, обработки тяжелой и рыхлой почвы, целины, удаления корней сорняков. Одного рабочего цикла хватает на 20 соток. В комплекте идет 3 пары фрез. Дополнительно приобретается навесное оборудование: плуг, утяжелители, окучник, пропольник, картофелевыкапыватель, грабли, грузовая тележка, снегоотбрасыватель и мн.др.
Преимущества
- Четырехтактный бензиновый двигатель Subaru EP 16 OHC
- Цепной редуктор
- Инновационная трансмиссия 2+1 Neo
- Объемный топливный бак 3,4 л
- Удобная рукоятка с возможностью поворота вправо-влево и регулировки по высоте
- Складная рукоятка удобна при транспортировке
- Рычаги управления расположены непосредственно в зоне хвата рукоятки
- Кнопка блокировки случайного запуска
- Фрезы из закаленной стали саблевидные, с заточенными лепестками
- Сошник двусторонний – можно использовать как упор
- Большой вес 55 кг для комфортной работы с плотной почвой
- Транспортировочное колесо может подниматься во время земельных работ