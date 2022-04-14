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Бензиновый культиватор Caiman Neo 50S C3 + Ручной опрыскиватель Caiman Telescopic 6
5.0
2
Найти аналог
Культиваторы бензиновые
    Бензиновый культиватор Caiman Neo 50S C3 + Ручной опрыскиватель Caiman Telescopic 6
    Арт. X19092226185
    5.0
    2
    Бензиновый культиватор Caiman Neo 50S C3 + Ручной опрыскиватель Caiman Telescopic 6
    Бензиновый культиватор Caiman Neo 50S C3 + Ручной опрыскиватель Caiman Telescopic 6
      Бензиновый культиватор Caiman Neo 50S C3 + Ручной опрыскиватель Caiman Telescopic 6
      Бензиновый культиватор Caiman Neo 50S C3 + Ручной опрыскиватель Caiman Telescopic 6

      Бензиновый культиватор Caiman Neo 50S C3 + Ручной опрыскиватель Caiman Telescopic 6

      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Арт. X19092226185
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Франция
      Родина бренда
      		Франция
      Емкость топливного бака, л
      		3.4
      Объем двигателя, см. куб.
      		169
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      3 года гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Культиватор бензиновый Caiman NEO 50 S C3 – профессиональная садовая техника для вспахивания, обработки тяжелой и рыхлой почвы, целины, удаления корней сорняков. Одного рабочего цикла хватает на 20 соток. В комплекте идет 3 пары фрез. Дополнительно приобретается навесное оборудование: плуг, утяжелители, окучник, пропольник, картофелевыкапыватель, грабли, грузовая тележка, снегоотбрасыватель и мн.др.

        Преимущества

        • Четырехтактный бензиновый двигатель Subaru EP 16 OHC
        • Цепной редуктор
        • Инновационная трансмиссия 2+1 Neo
        • Объемный топливный бак 3,4 л
        • Удобная рукоятка с возможностью поворота вправо-влево и регулировки по высоте
        • Складная рукоятка удобна при транспортировке
        • Рычаги управления расположены непосредственно в зоне хвата рукоятки
        • Кнопка блокировки случайного запуска
        • Фрезы из закаленной стали саблевидные, с заточенными лепестками
        • Сошник двусторонний – можно использовать как упор
        • Большой вес 55 кг для комфортной работы с плотной почвой
        • Транспортировочное колесо может подниматься во время земельных работ