Бензиновый культиватор Caiman Neo 50S C3 + Ручной опрыскиватель Caiman Telescopic 6

Преимущества

Четырехтактный бензиновый двигатель Subaru EP 16 OHC

Цепной редуктор

Инновационная трансмиссия 2+1 Neo

Объемный топливный бак 3,4 л

Удобная рукоятка с возможностью поворота вправо-влево и регулировки по высоте

Складная рукоятка удобна при транспортировке

Рычаги управления расположены непосредственно в зоне хвата рукоятки

Кнопка блокировки случайного запуска

Фрезы из закаленной стали саблевидные, с заточенными лепестками

Сошник двусторонний – можно использовать как упор

Большой вес 55 кг для комфортной работы с плотной почвой

Транспортировочное колесо может подниматься во время земельных работ

Культиватор бензиновый Caiman NEO 50 S C3 – профессиональная садовая техника для вспахивания, обработки тяжелой и рыхлой почвы, целины, удаления корней сорняков. Одного рабочего цикла хватает на 20 соток. В комплекте идет 3 пары фрез. Дополнительно приобретается навесное оборудование: плуг, утяжелители, окучник, пропольник, картофелевыкапыватель, грабли, грузовая тележка, снегоотбрасыватель и мн.др.