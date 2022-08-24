Мотокультиватор Champion GC243E
Арт. champion_7105
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Емкость топливного бака, л
|1.2
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Объем двигателя, см. куб.
|42
- Мотокультиватор Champion GC243E оптимально подходит для обработки небольших площадей. Имеет одноцилиндровый, двухтактный бензиновый двигатель мощностью 1.7 л.с. Фрезы 225 мм рыхлят почву, что обогащает её кислородом. Колеса облегчают транспортировку культиватора к месту работы.
Преимущества
- При помощи сошника можно регулировать глубину вспашки;
- Небольшие размеры;
- Мощный бензиновый двигатель.