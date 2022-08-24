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Мотокультиватор Champion GC243E
5.0
1
Найти аналог
Культиваторы бензиновые
    Мотокультиватор Champion GC243E
    Арт. champion_7105
    5.0
    1
    Мотокультиватор Champion GC243E
    Мотокультиватор Champion GC243E
    Мотокультиватор Champion GC243E
    Мотокультиватор Champion GC243E
      Мотокультиватор Champion GC243E
      Мотокультиватор Champion GC243E
      Мотокультиватор Champion GC243E
      Мотокультиватор Champion GC243E

      Мотокультиватор Champion GC243E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_7105
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Емкость топливного бака, л
      		1.2
      Объем двигателя, см. куб.
      		42
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотокультиватор Champion GC243E оптимально подходит для обработки небольших площадей. Имеет одноцилиндровый, двухтактный бензиновый двигатель мощностью 1.7 л.с. Фрезы 225 мм рыхлят почву, что обогащает её кислородом. Колеса облегчают транспортировку культиватора к месту работы.

        Преимущества

        • При помощи сошника можно регулировать глубину вспашки;
        • Небольшие размеры;
        • Мощный бензиновый двигатель.