Мотокультиватор Champion GC243E оптимально подходит для обработки небольших площадей. Имеет одноцилиндровый, двухтактный бензиновый двигатель мощностью 1.7 л.с. Фрезы 225 мм рыхлят почву, что обогащает её кислородом. Колеса облегчают транспортировку культиватора к месту работы.



Преимущества