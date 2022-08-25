Мотокультиватор Champion GC252

Культиватор бензиновый Champion GC 252 – компактный двухтактный агрегат повышенной мощности. При весе всего в 15 с лишним кг, он развивает почти 2 лошадиных силы. Двигатель выдает до 9300 оборотов в минуту. Передача крутящего момента производится посредством центробежного сцепления и червячного редуктора, который в свою очередь понижает обороты двигателя до рабочих 160- 180 оборотов в минуту на фрезах. При таком понижении на выходе получается огромный крутящий момент, позволяющий с легкостью обрабатывать любые типы почв кроме целины. Культиватор Champion GC 252 комплектуется двойными транспортировочными колесиками, которые при работе опрокидываются вверх, позволяя выставить глубину обработки при помощи сошника. Двигатель культиватора, для простоты запуска, оборудован примером подкачки топливной смеси напрямую в карбюратор и двух диапазонной воздушной заслонкой, обеспечивающей запуск не прогретого мотора. Культиватор Champion GC 252 имеет четыре стальных штампованных почвофрезы обеспечивающих ширину прохода в 30 см. Фрезы выполнены из пружинной стали и отличаются хорошей прочностью. Данная модель необходима для работы в цветниках, при обработке почвы вокруг клумб, деревьев и кустарников, а так же благодаря компактным габаритам отлично помогает при работе в теплицах. Культиватор Champion GC 252 благодаря легкому весу подойдет для пожилых людей или женщин, а рекомендуемая площадь для обработки у него равняется 3-5 соткам.



Преимущества