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Мотокультиватор Champion ВC4311
5.0
1
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Культиваторы бензиновые
    Мотокультиватор Champion ВC4311
    Арт. champion_781
    5.0
    1
    Мотокультиватор Champion ВC4311
    Мотокультиватор Champion ВC4311
    Мотокультиватор Champion ВC4311
    Мотокультиватор Champion ВC4311
      Мотокультиватор Champion ВC4311
      Мотокультиватор Champion ВC4311
      Мотокультиватор Champion ВC4311
      Мотокультиватор Champion ВC4311

      Мотокультиватор Champion ВC4311

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_781
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Емкость топливного бака, л
      		1.6
      Объем двигателя, см. куб.
      		87
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Культиватор бензиновый Champion BC 4311 - сможет выполнить наиболее важные и трудозатратные виды работ: вспашку участка, прополку междурядьев, окучивание растений. Агрегат предназначен для обработки небольших участков - до 10 соток, поэтому станет удачным решением для дачного участка. Он обеспечит качественную обработку почвы на глубину до 23 см при диаметре фрез в 33 см и их скорости вращения 130 об./мин. Ширину обработки полосы выбирает оператор в зависимости от необходимости, в агрегате предусмотрено три возможных варианта - 20, 35 и 43 см. Управление четырехтактным двигателем культиватора Champion BC 4311 осуществляется с панели оператора. Для запуска двигателя достаточно лишь одного рывка ручки стартера. Такая легкость обеспечивается поплавковым карбюратором и увеличенным шкивом стартерного привода. Механический декомпрессор, которым оснащен агрегат, позволяет двигателю практически мгновенно после запуска набрать максимальную мощность. Примечателен низкий уровень шума от работающего механизма - это заслуга композитного материала, из которого изготовлен распределительный вал. За счет двойного фильтра - из гофробумаги и поролона, заметно увеличен ресурс двигателя. Объем топливного бака составляет 1,6 л и обеспечивает длительную работу агрегата. Проверка уровня масла осуществляется щупом, как в автомобиле. Агрегат относится к разряду облегченных механизмов - его вес составляет всего 30 кг. Это оптимальный показатель для работы, транспортировки и хранения. Эргономичная форма рукояток удобна для оператора. Их можно отрегулировать для работы и сложить на время хранения. В качестве дополнительного оснащения культиватора производитель предлагает фрезы, окучники, грунтозацепы, а также полный ассортимент расходных материалов: масла, смазки, воздушные фильтры и т. д .

        Преимущества

        • Четырехтактный двигатель.
        • Верхнее расположение клапанов.
        • Регулировка оборотов двигателя с панели оператора.
        • Средний вес.
        • Цепной редуктор.
        • Ременная передача.
        • Транспортировочные колеса.
        • Малые габариты.
        • Складывающаяся эргономичная рукоятка.
        • Кованные фрезы.