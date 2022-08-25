Мотокультиватор Champion ВC4311

Преимущества

Четырехтактный двигатель.

Верхнее расположение клапанов.

Регулировка оборотов двигателя с панели оператора.

Средний вес.

Цепной редуктор.

Ременная передача.

Транспортировочные колеса.

Малые габариты.

Складывающаяся эргономичная рукоятка.

Кованные фрезы.

Культиватор бензиновый Champion BC 4311 - сможет выполнить наиболее важные и трудозатратные виды работ: вспашку участка, прополку междурядьев, окучивание растений. Агрегат предназначен для обработки небольших участков - до 10 соток, поэтому станет удачным решением для дачного участка. Он обеспечит качественную обработку почвы на глубину до 23 см при диаметре фрез в 33 см и их скорости вращения 130 об./мин. Ширину обработки полосы выбирает оператор в зависимости от необходимости, в агрегате предусмотрено три возможных варианта - 20, 35 и 43 см. Управление четырехтактным двигателем культиватора Champion BC 4311 осуществляется с панели оператора. Для запуска двигателя достаточно лишь одного рывка ручки стартера. Такая легкость обеспечивается поплавковым карбюратором и увеличенным шкивом стартерного привода. Механический декомпрессор, которым оснащен агрегат, позволяет двигателю практически мгновенно после запуска набрать максимальную мощность. Примечателен низкий уровень шума от работающего механизма - это заслуга композитного материала, из которого изготовлен распределительный вал. За счет двойного фильтра - из гофробумаги и поролона, заметно увеличен ресурс двигателя. Объем топливного бака составляет 1,6 л и обеспечивает длительную работу агрегата. Проверка уровня масла осуществляется щупом, как в автомобиле. Агрегат относится к разряду облегченных механизмов - его вес составляет всего 30 кг. Это оптимальный показатель для работы, транспортировки и хранения. Эргономичная форма рукояток удобна для оператора. Их можно отрегулировать для работы и сложить на время хранения. В качестве дополнительного оснащения культиватора производитель предлагает фрезы, окучники, грунтозацепы, а также полный ассортимент расходных материалов: масла, смазки, воздушные фильтры и т. д .