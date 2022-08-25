Мотокультиватор Champion ВC4401
Арт. champion_782
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Емкость топливного бака, л
|1.5
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Объем двигателя, см. куб.
|140
- Мотокультиватор Champion ВC 4401 используется для обработки небольших земельных участков. Небольшие размеры и малый вес культиватора - для удобной обработки земли в труднодоступных местах. Воздушное охлаждение предотвращает перегрев двигателя. Опорные колеса предназначены для удобной транспортировки инструмента. Возможность отсоединения рукоятки - для простоты транспортировки и компактного хранения.
Преимущества
- Система воздушного охлаждения;
- Опорные колеса;
- Ручной стартер;
- Электронное зажигание;
- Бумажно-поролоновый воздушный фильтр.