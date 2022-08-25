Мотокультиватор Champion ВC4401

Мотокультиватор Champion ВC 4401 используется для обработки небольших земельных участков. Небольшие размеры и малый вес культиватора - для удобной обработки земли в труднодоступных местах. Воздушное охлаждение предотвращает перегрев двигателя. Опорные колеса предназначены для удобной транспортировки инструмента. Возможность отсоединения рукоятки - для простоты транспортировки и компактного хранения.



Преимущества