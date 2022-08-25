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Мотокультиватор Champion ВC4401
5.0
1
Найти аналог
Культиваторы бензиновые
    Мотокультиватор Champion ВC4401
    Арт. champion_782
    5.0
    1
    Мотокультиватор Champion ВC4401
    Мотокультиватор Champion ВC4401
    Мотокультиватор Champion ВC4401
    Мотокультиватор Champion ВC4401
      Мотокультиватор Champion ВC4401
      Мотокультиватор Champion ВC4401
      Мотокультиватор Champion ВC4401
      Мотокультиватор Champion ВC4401

      Мотокультиватор Champion ВC4401

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_782
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Емкость топливного бака, л
      		1.5
      Объем двигателя, см. куб.
      		140
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотокультиватор Champion ВC 4401 используется для обработки небольших земельных участков. Небольшие размеры и малый вес культиватора - для удобной обработки земли в труднодоступных местах. Воздушное охлаждение предотвращает перегрев двигателя. Опорные колеса предназначены для удобной транспортировки инструмента. Возможность отсоединения рукоятки - для простоты транспортировки и компактного хранения.

        Преимущества

        • Система воздушного охлаждения;
        • Опорные колеса;
        • Ручной стартер;
        • Электронное зажигание;
        • Бумажно-поролоновый воздушный фильтр.