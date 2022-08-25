Мотокультиватор Champion ВC5602
Арт. champion_783
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Емкость топливного бака, л
|3.6
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Объем двигателя, см. куб.
|159
- Мотокультиватор Champion ВC 5602 предназначен для обработки небольших земельных участков. Съемные рукоятки упрощают хранение инструмента. Система воздушного охлаждения предотвращает перегрев внутренних органов инструмента. Защитные крылья предотвращают выброс земли на оператора.
Преимущества
- Система воздушного охлаждения;
- Опорные колеса;
- Электронное зажигание;
- Мощный четырехтактный двигатель.