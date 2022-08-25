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Мотокультиватор Champion ВC5602
5.0
1
Найти аналог
Культиваторы бензиновые
    Мотокультиватор Champion ВC5602
    Арт. champion_783
    5.0
    1
    Мотокультиватор Champion ВC5602
    Мотокультиватор Champion ВC5602
    Мотокультиватор Champion ВC5602
      Мотокультиватор Champion ВC5602
      Мотокультиватор Champion ВC5602
      Мотокультиватор Champion ВC5602

      Мотокультиватор Champion ВC5602

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_783
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Емкость топливного бака, л
      		3.6
      Объем двигателя, см. куб.
      		159
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотокультиватор Champion ВC 5602 предназначен для обработки небольших земельных участков. Съемные рукоятки упрощают хранение инструмента. Система воздушного охлаждения предотвращает перегрев внутренних органов инструмента. Защитные крылья предотвращают выброс земли на оператора.

        Преимущества

        • Система воздушного охлаждения;
        • Опорные колеса;
        • Электронное зажигание;
        • Мощный четырехтактный двигатель.