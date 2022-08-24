Мотокультиватор Champion ВC5602BS

Культиватор бензиновый Champion ВC5602BS - это надежный культиватор среднего веса для обработки огорода площадью не более 10 - 12 соток. Культиватор бензиновый Champion ВC 5602 BS при весе в 44 кг., обладает задней скоростью (реверсом), для облегчения извлечения машины из земли. Одним из главных преимуществ этой модели, является наличие установленного четырехтактного американского двигателя именитой марки Briggs&Stratton, гарантирующие высочайшие потребительские показатели. Культиватор бензиновый Champion ВC 5602 BS имеет очень малые габариты в сложенном состоянии, что существенно облегчает его транспортировку, а так же может работать с широким спектром культиваторной навески. Редуктор культиватора шестеренчатый с бронзовой шестерней. Ресурс такого редуктора довольно внушительный и позволяет добиваться высокого коэффициента полезного действия. Для удобства вырывания культиватора при подтоплении в грунт, предусмотрен реверс (задняя скорость).



Преимущества