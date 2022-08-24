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Мотокультиватор Champion ВC5602BS
5.0
1
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Культиваторы бензиновые
    Мотокультиватор Champion ВC5602BS
    Арт. champion_784
    5.0
    1
    Мотокультиватор Champion ВC5602BS
    Мотокультиватор Champion ВC5602BS
    Мотокультиватор Champion ВC5602BS
      Мотокультиватор Champion ВC5602BS
      Мотокультиватор Champion ВC5602BS
      Мотокультиватор Champion ВC5602BS

      Мотокультиватор Champion ВC5602BS

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_784
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Емкость топливного бака, л
      		0.8
      Объем двигателя, см. куб.
      		140
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Культиватор бензиновый Champion ВC5602BS - это надежный культиватор среднего веса для обработки огорода площадью не более 10 - 12 соток. Культиватор бензиновый Champion ВC 5602 BS при весе в 44 кг., обладает задней скоростью (реверсом), для облегчения извлечения машины из земли. Одним из главных преимуществ этой модели, является наличие установленного четырехтактного американского двигателя именитой марки Briggs&Stratton, гарантирующие высочайшие потребительские показатели. Культиватор бензиновый Champion ВC 5602 BS имеет очень малые габариты в сложенном состоянии, что существенно облегчает его транспортировку, а так же может работать с широким спектром культиваторной навески. Редуктор культиватора шестеренчатый с бронзовой шестерней. Ресурс такого редуктора довольно внушительный и позволяет добиваться высокого коэффициента полезного действия. Для удобства вырывания культиватора при подтоплении в грунт, предусмотрен реверс (задняя скорость).

        Преимущества

        • Американский двигатель Briggs&Stratton.
        • Большая мощность.
        • Задний ход (реверс).
        • Регулировка оборотов двигателя с панели оператора.
        • Средний вес.
        • Червячный стальной редуктор.
        • Ременная передача.
        • Транспортировочные колеса.
        • Малые габариты.
        • Складывающаяся эргономичная рукоятка.
        • Кованные фрезы.
        • Обслуживаемый редуктор.