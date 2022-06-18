Мотокультиватор Champion ВC6712

Преимущества

Ресурс двигателя 500 моточасов.

Профессиональный четырехтактный двигатель Champion G200F.

Верхнее расположение клапанов.

Кованные фрезы на двойных болтах.

Разборный обслуживаемый редуктор.

Простота пуска.

Простота использования.

Малое потребление топлива.

Низкая шумность.

Высокая экологичность.

Менее требователен к обслуживанию.

Низкие затраты на обслуживание.

Долговечность.

Задние двойные транспортировочные колеса.

Легкость пуска.

Экологичность.

Культиватор бензиновый Champion ВC 6712 - способен эффективно обрабатывать любые почвы,включая целинные. Благодаря большой регулируемой ширине захвата, предназначен для обработки больших площадей до 30 соток. Предназначен для вспашки огорода, прополки междурядий, вспашки под газон тяжелых почв. Благодаря реверсу(заднему ходу), культиватор легко выкопать при притоплении в грунте. Есть возможность установки навесного оборудования(окучник, плуг, картофелевыкапыватель). Культиватор Champion ВC 6712 - маневренный профессиональный культиватор с мощным мотором. Предназначен для обработки больших участков земли, газонов, рыхления грунта вокруг деревьев и кустарников, для ухода за дачным и приусадебным участком. В профессиональные модели устанавливаются двигатели Champion G200F 4-х тактные, имеющие высокий моторесурс, достигаемый применением гильзованного блока цилиндра и высокой степенью очистки воздуха. Эргономичные органы управления мотокультиватора Champion ВC 6712 позволяют без каких-либо затруднений справляться с инструментом и работать длительное время не испытывая усталости и неприятных ощущений. Рулевая колонка оснащена системой виброзащиты и регулируется по высоте. Усиленный картер трансмисcии обеспечивает защиту от повреждения камнями и при случайных ударах. Культиватор Champion ВC 6712 оснащен заглубителем и транспортировочными колесами. Передача крутящего момента от двигателя к многоскоростной механической трансмиссии осуществляется посредством армированного ремня с увеличенным сроком службы. Реверс и рычаг переключения передач с механической фиксацией позволяют подобрать оптимальный режим при активном использовании культиватора Champion ВC 6712. Функция быстрого запуска облегчает подготовку инструмента к работе, а автоматическое отключение предотвращает выход из строя при заклинивании или перегрузках.