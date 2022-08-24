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Мотокультиватор Champion ВС7713
5.0
1
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Культиваторы бензиновые
    Мотокультиватор Champion ВС7713
    Арт. champion_4975
    5.0
    1
    Мотокультиватор Champion ВС7713
    Мотокультиватор Champion ВС7713
      Мотокультиватор Champion ВС7713
      Мотокультиватор Champion ВС7713

      Мотокультиватор Champion ВС7713

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_4975
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Емкость топливного бака, л
      		3.6
      Объем двигателя, см. куб.
      		212
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Культиватор бензиновый Champion ВC 7713 - является производительным и мощным мотоблоком, который можно использовать в любое время года для решения различных задач на любых видах почв. Мотоблок представляет собой многофункциональную машину, при использовании различного навесного оборудования, которое приобретается отдельно. Силовым агрегатом мотоблока является надежный фирменный 4-тактный двигатель Champion G210-1HK мощностью 7 л.с. Двигатель имеет ручной запуск. Несмотря на достаточно приличный вес в 75 кг, работать с мотоблоком будет легко, ведь наличие двух передач и заднего хода позаботятся о хорошей манёвренности агрегата. Цепной редуктор мотоблока выполнен из стали. В комплект поставки входят кованые фрезы и большого диаметра пневмоколеса. Режущий инструмент - фрезы, имеют специальный угол заточки, что гарантирует максимальную производительность и высокое качество вспашки.

        Преимущества

        • Рукоятка регулируется по высоте;
        • Мощный бензиновый 4-х тактный двигатель;
        • Реверс;
        • Колеса в комплекте;
        • Сошник обеспечивает различную глубину обработки почвы;
        • Топливный бак 3.6 л увеличивает время работы до следующей заправки.