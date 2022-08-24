Мотокультиватор Champion ВС7713

Культиватор бензиновый Champion ВC 7713 - является производительным и мощным мотоблоком, который можно использовать в любое время года для решения различных задач на любых видах почв. Мотоблок представляет собой многофункциональную машину, при использовании различного навесного оборудования, которое приобретается отдельно. Силовым агрегатом мотоблока является надежный фирменный 4-тактный двигатель Champion G210-1HK мощностью 7 л.с. Двигатель имеет ручной запуск. Несмотря на достаточно приличный вес в 75 кг, работать с мотоблоком будет легко, ведь наличие двух передач и заднего хода позаботятся о хорошей манёвренности агрегата. Цепной редуктор мотоблока выполнен из стали. В комплект поставки входят кованые фрезы и большого диаметра пневмоколеса. Режущий инструмент - фрезы, имеют специальный угол заточки, что гарантирует максимальную производительность и высокое качество вспашки.



Преимущества