Мотокультиватор Champion ВС7714
Арт. champion_5090
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Емкость топливного бака, л
|3.6
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Объем двигателя, см. куб.
|212
- Мотокультиватор Champion BC7714 с шириной захвата 80 см предназначен для качественной обработки земельного участка площадью до 3 гектар. Воздушное охлаждение предотвращает перегрев двигателя. Положение рабочих рукояток регулируется по горизонтали и по вертикали. Глубина вспашки изменяется при помощи сошника. Для удобства транспортировки культиватора до места работы предусмотрены большие колеса.
Преимущества
- Рукоятка регулируется по высоте;
- Мощный бензиновый 4-х тактный двигатель;
- Реверс;
- Колеса в комплекте;
- Сошник обеспечивает различную глубину обработки почвы;
- Топливный бак 3.6 л увеличивает время работы до следующей заправки