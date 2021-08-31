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Мотокультиватор Champion ВС7714
5.0
1
Найти аналог
Культиваторы бензиновые
    Мотокультиватор Champion ВС7714
    Арт. champion_5090
    5.0
    1
    Мотокультиватор Champion ВС7714
    Мотокультиватор Champion ВС7714
      Мотокультиватор Champion ВС7714
      Мотокультиватор Champion ВС7714

      Мотокультиватор Champion ВС7714

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_5090
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Емкость топливного бака, л
      		3.6
      Объем двигателя, см. куб.
      		212
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотокультиватор Champion BC7714 с шириной захвата 80 см предназначен для качественной обработки земельного участка площадью до 3 гектар. Воздушное охлаждение предотвращает перегрев двигателя. Положение рабочих рукояток регулируется по горизонтали и по вертикали. Глубина вспашки изменяется при помощи сошника. Для удобства транспортировки культиватора до места работы предусмотрены большие колеса.

        Преимущества

        • Рукоятка регулируется по высоте;
        • Мощный бензиновый 4-х тактный двигатель;
        • Реверс;
        • Колеса в комплекте;
        • Сошник обеспечивает различную глубину обработки почвы;
        • Топливный бак 3.6 л увеличивает время работы до следующей заправки