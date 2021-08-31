Мотокультиватор Champion ВС7714

Мотокультиватор Champion BC7714 с шириной захвата 80 см предназначен для качественной обработки земельного участка площадью до 3 гектар. Воздушное охлаждение предотвращает перегрев двигателя. Положение рабочих рукояток регулируется по горизонтали и по вертикали. Глубина вспашки изменяется при помощи сошника. Для удобства транспортировки культиватора до места работы предусмотрены большие колеса.



Преимущества