Культиватор бензиновый Huter GMC-1.8

Преимущества

Легкий

Маневренный

Ширина обработки за один проход - 23 см

Мотокультиватор Huter GMC-1.8 - легкий 2-тактный агрегат, предназначенный для рыхления клумб, грядок, активного смешивания почвы и вносимого удобрения. Мощность установленного двигателя - 1.25 л.с. Складная рукоятка облегчает транспортировку и позволяет сэкономить место при хранении. Ширина обработки за один проход составляет 23 см.