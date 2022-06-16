Каталог товаров
Личный кабинет
Город
Интернет-магазин
8 800 555 69 73
Сервисный центр
8 800 555 59 38
Культиватор бензиновый Huter GMC-1.8
5.0
1
Найти аналог
Культиваторы бензиновые
    Культиватор бензиновый Huter GMC-1.8
    Арт. О00000013077
    5.0
    1
    Культиватор бензиновый Huter GMC-1.8
    Культиватор бензиновый Huter GMC-1.8
    Культиватор бензиновый Huter GMC-1.8
    Культиватор бензиновый Huter GMC-1.8
    Культиватор бензиновый Huter GMC-1.8
    Культиватор бензиновый Huter GMC-1.8
      Культиватор бензиновый Huter GMC-1.8
      Культиватор бензиновый Huter GMC-1.8
      Культиватор бензиновый Huter GMC-1.8
      Культиватор бензиновый Huter GMC-1.8
      Культиватор бензиновый Huter GMC-1.8
      Культиватор бензиновый Huter GMC-1.8

      Культиватор бензиновый Huter GMC-1.8

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013077
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Ступица
      		круг 25 мм
      Емкость топливного бака, л
      		0.65
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотокультиватор Huter GMC-1.8 - легкий 2-тактный агрегат, предназначенный для рыхления клумб, грядок, активного смешивания почвы и вносимого удобрения. Мощность установленного двигателя - 1.25 л.с. Складная рукоятка облегчает транспортировку и позволяет сэкономить место при хранении. Ширина обработки за один проход составляет 23 см.

        Преимущества

        • Легкий
        • Маневренный
        • Ширина обработки за один проход - 23 см