Культиватор бензиновый Huter GMC-1.8
Арт. О00000013077
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Ступица
|круг 25 мм
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Емкость топливного бака, л
|0.65
- Мотокультиватор Huter GMC-1.8 - легкий 2-тактный агрегат, предназначенный для рыхления клумб, грядок, активного смешивания почвы и вносимого удобрения. Мощность установленного двигателя - 1.25 л.с. Складная рукоятка облегчает транспортировку и позволяет сэкономить место при хранении. Ширина обработки за один проход составляет 23 см.
Преимущества
- Легкий
- Маневренный
- Ширина обработки за один проход - 23 см