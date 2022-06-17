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Культиватор бензиновый Huter GMC-2.8
5.0
2
Найти аналог
Культиваторы бензиновые
    Культиватор бензиновый Huter GMC-2.8
    Арт. О00000013306
    5.0
    2
    Культиватор бензиновый Huter GMC-2.8
    Культиватор бензиновый Huter GMC-2.8
    Культиватор бензиновый Huter GMC-2.8
    Культиватор бензиновый Huter GMC-2.8
    Культиватор бензиновый Huter GMC-2.8
    Культиватор бензиновый Huter GMC-2.8
    Культиватор бензиновый Huter GMC-2.8
      Культиватор бензиновый Huter GMC-2.8
      Культиватор бензиновый Huter GMC-2.8
      Культиватор бензиновый Huter GMC-2.8
      Культиватор бензиновый Huter GMC-2.8
      Культиватор бензиновый Huter GMC-2.8
      Культиватор бензиновый Huter GMC-2.8
      Культиватор бензиновый Huter GMC-2.8

      Культиватор бензиновый Huter GMC-2.8

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013306
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Емкость топливного бака, л
      		1.2
      Объем двигателя, см. куб.
      		1
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотокультиватор Huter GMC-2.8 70/5/22 используется для рыхления почвы на небольших территориях. Позволяет обрабатывать узкие участки за счет ширины культивации в 28 см. Оснащен 2-х тактным одноцилиндровым двигателем с воздушным охлаждением.

        Преимущества

        • Двигатель мощностью 2.8 л.с
        • Ширина культивации 28 см
        • Элементы управления расположены на рукоятках
        • Складная рукоятка для удобства транспортировки
        • Щиток для безопасной работы