Культиватор бензиновый Huter GMC-2.8
Арт. О00000013306
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Емкость топливного бака, л
|1.2
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Объем двигателя, см. куб.
|1
- Мотокультиватор Huter GMC-2.8 70/5/22 используется для рыхления почвы на небольших территориях. Позволяет обрабатывать узкие участки за счет ширины культивации в 28 см. Оснащен 2-х тактным одноцилиндровым двигателем с воздушным охлаждением.
Преимущества
- Двигатель мощностью 2.8 л.с
- Ширина культивации 28 см
- Элементы управления расположены на рукоятках
- Складная рукоятка для удобства транспортировки
- Щиток для безопасной работы