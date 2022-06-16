Культиватор бензиновый Huter GMC-5.5

Преимущества

Двигатель мощностью 5.5 л.с

Ширина культивации изменяется: от 30 до 85 см

Цепная передача обеспечивает максимальную надежность

Элементы управления расположены на рукоятках

Мотокультиватор Huter GMC-5.5 70/5/1 оснащен 4-тактным одноцилиндровым двигателем мощностью 5.5 л.с. Ширина обработки варьируется от 30 до 85 см в зависимости от количества используемых фрез. Для комфортного использования рукоятка культиватора регулируется под рост оператора при помощи крупных барашковых гаек. Для удобного перемещения агрегата по участку предусмотрено транспортировочное колесо.