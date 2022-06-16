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Культиватор бензиновый Huter GMC-5.5
5.0
1
43 890 ₽
Культиваторы бензиновые
    Культиватор бензиновый Huter GMC-5.5
    Арт. О00000012968
    5.0
    1
    Культиватор бензиновый Huter GMC-5.5
    Культиватор бензиновый Huter GMC-5.5
    Культиватор бензиновый Huter GMC-5.5
    Культиватор бензиновый Huter GMC-5.5
    Культиватор бензиновый Huter GMC-5.5
    Культиватор бензиновый Huter GMC-5.5
    Культиватор бензиновый Huter GMC-5.5
    Культиватор бензиновый Huter GMC-5.5
    Культиватор бензиновый Huter GMC-5.5
      Культиватор бензиновый Huter GMC-5.5
      Культиватор бензиновый Huter GMC-5.5
      Культиватор бензиновый Huter GMC-5.5
      Культиватор бензиновый Huter GMC-5.5
      Культиватор бензиновый Huter GMC-5.5
      Культиватор бензиновый Huter GMC-5.5
      Культиватор бензиновый Huter GMC-5.5
      Культиватор бензиновый Huter GMC-5.5
      Культиватор бензиновый Huter GMC-5.5

      Культиватор бензиновый Huter GMC-5.5

      43 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      Арт. О00000012968
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Ступица
      		круг 25 мм
      Емкость топливного бака, л
      		3.6
      Все характеристики
      43 890 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      12 месяцев гарантии
      • меньше 10 шт
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотокультиватор Huter GMC-5.5 70/5/1 оснащен 4-тактным одноцилиндровым двигателем мощностью 5.5 л.с. Ширина обработки варьируется от 30 до 85 см в зависимости от количества используемых фрез. Для комфортного использования рукоятка культиватора регулируется под рост оператора при помощи крупных барашковых гаек. Для удобного перемещения агрегата по участку предусмотрено транспортировочное колесо.

        Преимущества

        • Двигатель мощностью 5.5 л.с
        • Ширина культивации изменяется: от 30 до 85 см
        • Цепная передача обеспечивает максимальную надежность
        • Элементы управления расположены на рукоятках