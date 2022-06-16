Культиватор бензиновый Huter GMC-5.5
Арт. О00000012968
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Ступица
|круг 25 мм
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Емкость топливного бака, л
|3.6
- Мотокультиватор Huter GMC-5.5 70/5/1 оснащен 4-тактным одноцилиндровым двигателем мощностью 5.5 л.с. Ширина обработки варьируется от 30 до 85 см в зависимости от количества используемых фрез. Для комфортного использования рукоятка культиватора регулируется под рост оператора при помощи крупных барашковых гаек. Для удобного перемещения агрегата по участку предусмотрено транспортировочное колесо.
Преимущества
- Двигатель мощностью 5.5 л.с
- Ширина культивации изменяется: от 30 до 85 см
- Цепная передача обеспечивает максимальную надежность
- Элементы управления расположены на рукоятках