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Бензиновый культиватор Huter GMC-6.8
5.0
2
Найти аналог
Культиваторы бензиновые
    Бензиновый культиватор Huter GMC-6.8
    Арт. О00000013141
    5.0
    2
    Бензиновый культиватор Huter GMC-6.8
    Бензиновый культиватор Huter GMC-6.8
    Бензиновый культиватор Huter GMC-6.8
    Бензиновый культиватор Huter GMC-6.8
    Бензиновый культиватор Huter GMC-6.8
      Бензиновый культиватор Huter GMC-6.8
      Бензиновый культиватор Huter GMC-6.8
      Бензиновый культиватор Huter GMC-6.8
      Бензиновый культиватор Huter GMC-6.8
      Бензиновый культиватор Huter GMC-6.8

      Бензиновый культиватор Huter GMC-6.8

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000013141
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Емкость топливного бака, л
      		3.6
      Сцепление
      		ременное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотокультиватор Huter GMC-6.8 70/5/21 применяется для культивации почвы на дачных участках. Позволяет регулировать ширину и глубину обработки для получения лучших результатов. Имеет 2 передачи - по одной для движения вперед и назад.

        Преимущества

        • Двигатель мощностью 6.8 л.с
        • Ширина культивации 90 см
        • Элементы управления расположены на рукоятках
        • Разборная рукоятка и сошник для удобства хранения и перемещения
        • Щиток для безопасной работы
        • Возможность регулировки глубины и ширины обработки почвы
        • Защита от низкого уровня масла
        • Возможность выбора скорости