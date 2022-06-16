Бензиновый культиватор Huter GMC-6.8
Арт. О00000013141
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Емкость топливного бака, л
|3.6
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Сцепление
|ременное
- Мотокультиватор Huter GMC-6.8 70/5/21 применяется для культивации почвы на дачных участках. Позволяет регулировать ширину и глубину обработки для получения лучших результатов. Имеет 2 передачи - по одной для движения вперед и назад.
Преимущества
- Двигатель мощностью 6.8 л.с
- Ширина культивации 90 см
- Элементы управления расположены на рукоятках
- Разборная рукоятка и сошник для удобства хранения и перемещения
- Щиток для безопасной работы
- Возможность регулировки глубины и ширины обработки почвы
- Защита от низкого уровня масла
- Возможность выбора скорости