Культиватор бензиновый Huter GMC-7.0

Преимущества

Защита от низкого уровня масла - для сохранения двигателя

Задняя скорость - для вытаскивания застрявшего агрегата

Стояночная опора (сошник) - для удобства хранения

Возможность разборки культиватора - Huter GMC-7.0 70/5/8 легко транспортировать и хранить

Большой топливный бак - для долгой работы без дозаправки

Мощный двигатель - для хорошей производительности

Органы управления на рукояти - для простоты использования

Мотокультиватор Huter GMC-7.0 70/5/8 используется для обработки почвы методом культивации, то есть её рыхления без переворота почвы, выравнивания, других операций. Двигатель мощностью 7 л.с. обеспечивает хорошую производительность для качественной обработки. Большой топливный бак позволяет долго работать без перерыва на дозаправку, что экономит время. Задний ход помогает пользователю извлечь прибор из земли в случае застревания, для сокращения затрат энергии.