Культиватор бензиновый Huter GMC-7.0
Арт. О00000012975
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Германия
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Ступица
|круг 25 мм
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Емкость топливного бака, л
|3.6
- Мотокультиватор Huter GMC-7.0 70/5/8 используется для обработки почвы методом культивации, то есть её рыхления без переворота почвы, выравнивания, других операций. Двигатель мощностью 7 л.с. обеспечивает хорошую производительность для качественной обработки. Большой топливный бак позволяет долго работать без перерыва на дозаправку, что экономит время. Задний ход помогает пользователю извлечь прибор из земли в случае застревания, для сокращения затрат энергии.
Преимущества
- Защита от низкого уровня масла - для сохранения двигателя
- Задняя скорость - для вытаскивания застрявшего агрегата
- Стояночная опора (сошник) - для удобства хранения
- Возможность разборки культиватора - Huter GMC-7.0 70/5/8 легко транспортировать и хранить
- Большой топливный бак - для долгой работы без дозаправки
- Мощный двигатель - для хорошей производительности
- Органы управления на рукояти - для простоты использования