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Культиватор бензиновый Huter GMC-7.0
5.0
2
Найти аналог
Культиваторы бензиновые
    Культиватор бензиновый Huter GMC-7.0
    Арт. О00000012975
    5.0
    2
    Культиватор бензиновый Huter GMC-7.0
    Культиватор бензиновый Huter GMC-7.0
    Культиватор бензиновый Huter GMC-7.0
    Культиватор бензиновый Huter GMC-7.0
    Культиватор бензиновый Huter GMC-7.0
    Культиватор бензиновый Huter GMC-7.0
    Культиватор бензиновый Huter GMC-7.0
    Культиватор бензиновый Huter GMC-7.0
    Культиватор бензиновый Huter GMC-7.0
    Культиватор бензиновый Huter GMC-7.0
      Культиватор бензиновый Huter GMC-7.0
      Культиватор бензиновый Huter GMC-7.0
      Культиватор бензиновый Huter GMC-7.0
      Культиватор бензиновый Huter GMC-7.0
      Культиватор бензиновый Huter GMC-7.0
      Культиватор бензиновый Huter GMC-7.0
      Культиватор бензиновый Huter GMC-7.0
      Культиватор бензиновый Huter GMC-7.0
      Культиватор бензиновый Huter GMC-7.0
      Культиватор бензиновый Huter GMC-7.0

      Культиватор бензиновый Huter GMC-7.0

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. О00000012975
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Huter
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Ступица
      		круг 25 мм
      Емкость топливного бака, л
      		3.6
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотокультиватор Huter GMC-7.0 70/5/8 используется для обработки почвы методом культивации, то есть её рыхления без переворота почвы, выравнивания, других операций. Двигатель мощностью 7 л.с. обеспечивает хорошую производительность для качественной обработки. Большой топливный бак позволяет долго работать без перерыва на дозаправку, что экономит время. Задний ход помогает пользователю извлечь прибор из земли в случае застревания, для сокращения затрат энергии.

        Преимущества

        • Защита от низкого уровня масла - для сохранения двигателя
        • Задняя скорость - для вытаскивания застрявшего агрегата
        • Стояночная опора (сошник) - для удобства хранения
        • Возможность разборки культиватора - Huter GMC-7.0 70/5/8 легко транспортировать и хранить
        • Большой топливный бак - для долгой работы без дозаправки
        • Мощный двигатель - для хорошей производительности
        • Органы управления на рукояти - для простоты использования