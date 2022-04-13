Преимущества

Высокий комфорт в управлении

Культиватор обладает превосходной маневренностью благодаря компактной конструкции

Надежный бензиновый двигатель Briggs&Stratton серия 450 E OHV

Реверс

Положение для очистки

Удобный рычаг газа

Антивибрационная система

Съемные ограничительные диски

Задние транспортировочные колеса складываются при необходимости

Мотокультиватор Viking HВ 445.2 R 62410113912 предназначен для обработки почвы на узком участке. Благодаря наличию реверса достигается лучшая маневренность конструкции на сложных участках. Эргономичная рукоятка удобно подстраивается под рост оператора, двигается вправо-влево и складывается совсем во время транспортировки. Предусмотрены диски для защиты растений от повреждений острыми частями культиватора.