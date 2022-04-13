Мотокультиватор Viking HВ 445.2 R 62410113912
Арт. X19092226178
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Австрия
|
Родина бренда
|Россия
|
Емкость топливного бака, л
|0.8
|
Объем двигателя, см. куб.
|125
- Мотокультиватор Viking HВ 445.2 R 62410113912 предназначен для обработки почвы на узком участке. Благодаря наличию реверса достигается лучшая маневренность конструкции на сложных участках. Эргономичная рукоятка удобно подстраивается под рост оператора, двигается вправо-влево и складывается совсем во время транспортировки. Предусмотрены диски для защиты растений от повреждений острыми частями культиватора.
Преимущества
- Высокий комфорт в управлении
- Культиватор обладает превосходной маневренностью благодаря компактной конструкции
- Надежный бензиновый двигатель Briggs&Stratton серия 450 E OHV
- Реверс
- Положение для очистки
- Удобный рычаг газа
- Антивибрационная система
- Съемные ограничительные диски
- Задние транспортировочные колеса складываются при необходимости