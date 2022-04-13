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Мотокультиватор Viking HВ 445.2 R 62410113912
5.0
2
Найти аналог
Культиваторы бензиновые
    Мотокультиватор Viking HВ 445.2 R 62410113912
    Арт. X19092226178
    5.0
    2
    Мотокультиватор Viking HВ 445.2 R 62410113912
    Мотокультиватор Viking HВ 445.2 R 62410113912
    Мотокультиватор Viking HВ 445.2 R 62410113912
      Мотокультиватор Viking HВ 445.2 R 62410113912
      Мотокультиватор Viking HВ 445.2 R 62410113912
      Мотокультиватор Viking HВ 445.2 R 62410113912

      Мотокультиватор Viking HВ 445.2 R 62410113912

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X19092226178
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Viking
      Страна производства
      		Австрия
      Родина бренда
      		Россия
      Емкость топливного бака, л
      		0.8
      Объем двигателя, см. куб.
      		125
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотокультиватор Viking HВ 445.2 R 62410113912 предназначен для обработки почвы на узком участке. Благодаря наличию реверса достигается лучшая маневренность конструкции на сложных участках. Эргономичная рукоятка удобно подстраивается под рост оператора, двигается вправо-влево и складывается совсем во время транспортировки. Предусмотрены диски для защиты растений от повреждений острыми частями культиватора.

        Преимущества

        • Высокий комфорт в управлении
        • Культиватор обладает превосходной маневренностью благодаря компактной конструкции
        • Надежный бензиновый двигатель Briggs&Stratton серия 450 E OHV
        • Реверс
        • Положение для очистки
        • Удобный рычаг газа
        • Антивибрационная система
        • Съемные ограничительные диски
        • Задние транспортировочные колеса складываются при необходимости