Мотокультиватор Viking HB 445R

Преимущества

Настраиваемая рукоятка

Трехпозиционный тормоз на рукоятке

Реверс

Культиватор Viking HB 445 R эргономичнее и удобнее в работе, чем другие модели своего класса, но не уступает им по мощности и производительности, так что эта модель гарантирует пользователю и комфортную эксплуатацию, и превосходный результат.