Мотокультиватор Viking HB 445R
Арт. X19092290
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Австрия
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Родина бренда
|Россия
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Емкость топливного бака, л
|0.9
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Объем двигателя, см. куб.
|148
- Культиватор Viking HB 445 R эргономичнее и удобнее в работе, чем другие модели своего класса, но не уступает им по мощности и производительности, так что эта модель гарантирует пользователю и комфортную эксплуатацию, и превосходный результат.
Преимущества
- Настраиваемая рукоятка
- Трехпозиционный тормоз на рукоятке
- Реверс