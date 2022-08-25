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Мотокультиватор Viking HB 445R
5.0
1
Найти аналог
Культиваторы бензиновые
    Мотокультиватор Viking HB 445R
    Арт. X19092290
    5.0
    1
    Мотокультиватор Viking HB 445R

      Мотокультиватор Viking HB 445R

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X19092290
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Viking
      Страна производства
      		Австрия
      Родина бренда
      		Россия
      Емкость топливного бака, л
      		0.9
      Объем двигателя, см. куб.
      		148
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
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