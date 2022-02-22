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Культиватор бензиновый Viking HB 685
5.0
2
Найти аналог
Культиваторы бензиновые
    Культиватор бензиновый Viking HB 685
    Арт. X19092226114
    5.0
    2
    Культиватор бензиновый Viking HB 685
    Культиватор бензиновый Viking HB 685
      Культиватор бензиновый Viking HB 685
      Культиватор бензиновый Viking HB 685

      Культиватор бензиновый Viking HB 685

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X19092226114
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Viking
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		США
      Емкость топливного бака, л
      		1.4
      Сцепление
      		ременное
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Статьи и обзоры
      • Мотокультиватор Viking HВ 685.0 62410113930 - незаменимый помощник в период сельскохозяйственных работ. Он оборудован двигателем Kohler Courage XT-8 OHV SC, что гарантирует отличную производительность и безотказную работу на протяжении всего срока службы. Предусмотрен защитный кожух, необходимый для предотвращения попадания земли в пользователя. Складная рукоятка упрощает хранение и транспортировку агрегата. Вместительный топливный бак обеспечивает продолжительную работу на одной заправке.

        Преимущества

        • Культиватор обладает превосходной маневренностью благодаря компактной конструкции
        • Ширина захвата составляет 85 см
        • Боковые диски дополнительно защищают растения при вспашке
        • Вместительный топливный бак - для продолжительной работы без дозаправки
        • Прочные фрезы