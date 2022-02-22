Культиватор бензиновый Viking HB 685
Арт. X19092226114
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|США
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Емкость топливного бака, л
|1.4
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Сцепление
|ременное
- Мотокультиватор Viking HВ 685.0 62410113930 - незаменимый помощник в период сельскохозяйственных работ. Он оборудован двигателем Kohler Courage XT-8 OHV SC, что гарантирует отличную производительность и безотказную работу на протяжении всего срока службы. Предусмотрен защитный кожух, необходимый для предотвращения попадания земли в пользователя. Складная рукоятка упрощает хранение и транспортировку агрегата. Вместительный топливный бак обеспечивает продолжительную работу на одной заправке.
Преимущества
- Культиватор обладает превосходной маневренностью благодаря компактной конструкции
- Ширина захвата составляет 85 см
- Боковые диски дополнительно защищают растения при вспашке
- Вместительный топливный бак - для продолжительной работы без дозаправки
- Прочные фрезы