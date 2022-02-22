Культиватор бензиновый Viking HB 685

Преимущества

Культиватор обладает превосходной маневренностью благодаря компактной конструкции

Ширина захвата составляет 85 см

Боковые диски дополнительно защищают растения при вспашке

Вместительный топливный бак - для продолжительной работы без дозаправки

Прочные фрезы

Мотокультиватор Viking HВ 685.0 62410113930 - незаменимый помощник в период сельскохозяйственных работ. Он оборудован двигателем Kohler Courage XT-8 OHV SC, что гарантирует отличную производительность и безотказную работу на протяжении всего срока службы. Предусмотрен защитный кожух, необходимый для предотвращения попадания земли в пользователя. Складная рукоятка упрощает хранение и транспортировку агрегата. Вместительный топливный бак обеспечивает продолжительную работу на одной заправке.