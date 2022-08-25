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Мотокультиватор VIKING VB 585
5.0
1
Найти аналог
Культиваторы бензиновые
    Мотокультиватор VIKING VB 585
    Арт. X19092291
    5.0
    1
    Мотокультиватор VIKING VB 585

      Мотокультиватор VIKING VB 585

      Найти аналог
      Нет в наличии
      Арт. X19092291
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Viking
      Емкость топливного бака, л
      		1.4
      Сцепление
      		ременное
      Мощность, л.с
      		6
      Тактность двигателя
      		4-х тактный
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы

      • Описание:

        Мотокультиватор Viking  HВ 585.0 62410113920 способен обрабатывать как узкие грядки, так и широкие поля, благодаря регулировке ширины обработки. Основные рабочие элементы изготовлены из высококачественных материалов для долгого срока службы устройства. Два откидывающихся колеса значительно облегчают транспортировку, складывающаяся ручка - хранение. Благодаря гильзованному цилиндру, кованому валу и верхнему расположению клапанов ремонт двигателя не потребуется длительное время.

        Преимущества:

        • Небольшой вес;
        • Металлический корпус надежно защищает внутренние элементы от повреждений;
        • Двигатель с верхним расположением клапанов, гильзованным цилиндром и кованым валом имеет большой рабочий ресурс;
        • Откидывающиеся колеса для удобной транспортировки.

        Комплектация:

        • (2+1)х2 фрезы;
        • Защитные диски;
        • Транспортировочные колеса.