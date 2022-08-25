Мотокультиватор VIKING VB 585

Описание:

Преимущества:

Небольшой вес;

Металлический корпус надежно защищает внутренние элементы от повреждений;

Двигатель с верхним расположением клапанов, гильзованным цилиндром и кованым валом имеет большой рабочий ресурс;

Откидывающиеся колеса для удобной транспортировки.

Комплектация:

(2+1)х2 фрезы;

Защитные диски;

Транспортировочные колеса.

Мотокультиватор Viking HВ 585.0 62410113920 способен обрабатывать как узкие грядки, так и широкие поля, благодаря регулировке ширины обработки. Основные рабочие элементы изготовлены из высококачественных материалов для долгого срока службы устройства. Два откидывающихся колеса значительно облегчают транспортировку, складывающаяся ручка - хранение. Благодаря гильзованному цилиндру, кованому валу и верхнему расположению клапанов ремонт двигателя не потребуется длительное время.