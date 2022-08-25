Мотокультиватор VIKING VB 585
Арт. X19092291
Характеристики
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Производитель
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Емкость топливного бака, л
|1.4
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Сцепление
|ременное
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Мощность, л.с
|6
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Тактность двигателя
|4-х тактный
Описание:Мотокультиватор Viking HВ 585.0 62410113920 способен обрабатывать как узкие грядки, так и широкие поля, благодаря регулировке ширины обработки. Основные рабочие элементы изготовлены из высококачественных материалов для долгого срока службы устройства. Два откидывающихся колеса значительно облегчают транспортировку, складывающаяся ручка - хранение. Благодаря гильзованному цилиндру, кованому валу и верхнему расположению клапанов ремонт двигателя не потребуется длительное время.
Преимущества:
- Небольшой вес;
- Металлический корпус надежно защищает внутренние элементы от повреждений;
- Двигатель с верхним расположением клапанов, гильзованным цилиндром и кованым валом имеет большой рабочий ресурс;
- Откидывающиеся колеса для удобной транспортировки.
Комплектация:
- (2+1)х2 фрезы;
- Защитные диски;
- Транспортировочные колеса.