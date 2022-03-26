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Мотолебедка с КПО Целина МЛ-03
4.0
2
Найти аналог
Мотолебедки
    Мотолебедка с КПО Целина МЛ-03
    Арт. X19092226143
    4.0
    2
    Мотолебедка с КПО Целина МЛ-03

      Мотолебедка с КПО Целина МЛ-03

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X19092226143
      4.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Целина
      Страна производства
      		Россия
      Родина бренда
      		Россия
      Скорость навивки, м/мин
      		78
      Наличие тормоза
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мотолебедка с КПО Целина МЛ-03 используется при обработке почвы (с навесным оборудованием: окучник и другие) или же применяется для передвижения различных грузов. При работе требуется два человека. Управление мотолебедкой простое и понятное, для надежности имеются штыри, которые заглубляются в грунт и обеспечивают лучший упор. Мощность двигателя составляет 6.5 л.с. Модель комплектуется бензиновым двигателем с ручным запуском.

        Преимущества

        • Дополнительный упор. Целина МЛ-03 оснащается упором, который позволяет передавать большее усилие на КПО для повышения эффективности
        • Трос в комплекте
        • Мощный двигатель - 6,5 л.с.
        • Длительный срок службы
        • Для работы требуется два человека