Мотолебедка с КПО Целина МЛ-03
Арт. X19092226143
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Россия
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Родина бренда
|Россия
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Скорость навивки, м/мин
|78
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Наличие тормоза
|Да
- Мотолебедка с КПО Целина МЛ-03 используется при обработке почвы (с навесным оборудованием: окучник и другие) или же применяется для передвижения различных грузов. При работе требуется два человека. Управление мотолебедкой простое и понятное, для надежности имеются штыри, которые заглубляются в грунт и обеспечивают лучший упор. Мощность двигателя составляет 6.5 л.с. Модель комплектуется бензиновым двигателем с ручным запуском.
Преимущества
- Дополнительный упор. Целина МЛ-03 оснащается упором, который позволяет передавать большее усилие на КПО для повышения эффективности
- Трос в комплекте
- Мощный двигатель - 6,5 л.с.
- Длительный срок службы
- Для работы требуется два человека