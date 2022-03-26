Преимущества

Дополнительный упор. Целина МЛ-03 оснащается упором, который позволяет передавать большее усилие на КПО для повышения эффективности

Трос в комплекте

Мощный двигатель - 6,5 л.с.

Длительный срок службы

Для работы требуется два человека

Мотолебедка с КПО Целина МЛ-03 используется при обработке почвы (с навесным оборудованием: окучник и другие) или же применяется для передвижения различных грузов. При работе требуется два человека. Управление мотолебедкой простое и понятное, для надежности имеются штыри, которые заглубляются в грунт и обеспечивают лучший упор. Мощность двигателя составляет 6.5 л.с. Модель комплектуется бензиновым двигателем с ручным запуском.