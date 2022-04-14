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Бензиновый кусторез STIHL HS 45 42280112925
5.0
1
28 990 ₽
Бензиновые кусторезы
    Бензиновый кусторез STIHL HS 45 42280112925
    Арт. X19039746
    5.0
    1
    Бензиновый кусторез STIHL HS 45 42280112925

      Бензиновый кусторез STIHL HS 45 42280112925

      28 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно
      Арт. X19039746
      5.0
      1

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Ёмкость топливного бака, л
      		0.22
      Объем двигателя, куб.см
      		27.2
      Мощность, Вт
      		750
      Число ходов в минуту
      		3800
      Все характеристики
      28 990 ₽
      за штуку
      Цена интернет магазина
      • меньше 10 шт
      • Самовывоз послезавтра или позже
        из 2 магазинов, бесплатно

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      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы Где купить
      • STIHL HS 45 – бензиновый кусторез для ухода за живой изгородью или срезания веток. Мощность 750 Вт. Толщина реза 20 мм. Пригодится на даче, в парке, саду или сквере.

        Преимущество

        • Система ElastoStart облегчает включение кустореза. Уменьшает количество рывков, а скорость запуска становится быстрее
        • Электронная система зажигания позволяет двигателю работать без перебоев. Герметичность сгорания топлива увеличивает время горения искры
        • Праймер подкачивает топливо в карбюратор. Упрощает запуск двигателя, завести инструмент легко даже после долгого простоя
        • Все кнопки управления встроены в одну рукоятку. Правая рука останется в рабочем положении