Бензиновый кусторез STIHL HS 45 42280112925

Преимущество

Система ElastoStart облегчает включение кустореза. Уменьшает количество рывков, а скорость запуска становится быстрее

Электронная система зажигания позволяет двигателю работать без перебоев. Герметичность сгорания топлива увеличивает время горения искры

Праймер подкачивает топливо в карбюратор. Упрощает запуск двигателя, завести инструмент легко даже после долгого простоя

Все кнопки управления встроены в одну рукоятку. Правая рука останется в рабочем положении





STIHL HS 45 – бензиновый кусторез для ухода за живой изгородью или срезания веток. Мощность 750 Вт. Толщина реза 20 мм. Пригодится на даче, в парке, саду или сквере.