Бензиновый кусторез STIHL HS 45 42280112925
Арт. X19039746
Характеристики
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Производитель
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Ёмкость топливного бака, л
|0.22
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Объем двигателя, куб.см
|27.2
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Мощность, Вт
|750
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Число ходов в минуту
|3800
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- STIHL HS 45 – бензиновый кусторез для ухода за живой изгородью или срезания веток. Мощность 750 Вт. Толщина реза 20 мм. Пригодится на даче, в парке, саду или сквере.
Преимущество
- Система ElastoStart облегчает включение кустореза. Уменьшает количество рывков, а скорость запуска становится быстрее
- Электронная система зажигания позволяет двигателю работать без перебоев. Герметичность сгорания топлива увеличивает время горения искры
- Праймер подкачивает топливо в карбюратор. Упрощает запуск двигателя, завести инструмент легко даже после долгого простоя
- Все кнопки управления встроены в одну рукоятку. Правая рука останется в рабочем положении