Мотоножницы Stihl HSA 56 45210113504 ОХ
Арт. X19039760
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Тип аккумулятора
|Li-ion
|
Напряжение аккумулятора, В
|36
- Аккумуляторные мотоножницы STIHL HSA 56 45210113504 используется для ухода за живыми изгородями и подрезки кустарников на придомовой территории.
Скорость ножа можно регулировать с помощью рычага на задней рукоятке, что позволяет достигать аккуратного и точного среза.
Инструмент оснащен длинным двухсторонним ножом для эффективной работы с обширными насаждениями.
Питание от аккумулятора обеспечивает мобильность и экологичность мотоножниц.
Преимущества
- Тихая работа - не требуются специальные средства защиты слуха
- Двусторонний нож - комфортная подрезка как вертикально, так и горизонтально
- Двуручное переключение - легкий и быстрый запуск инструмента нажатием обоих переключателей - на рукоятке-скобе и задней рукоятке
- Ушко для подвешивания - хранение ножниц на стене, экономя при этом много места
- Защита направляющей от повреждения
- Эологичность - STIHL HSA 56 45210113504 не выделяет вредных газов