Мотоножницы Stihl HSA 56 45210113504 ОХ

Преимущества

Тихая работа - не требуются специальные средства защиты слуха

Двусторонний нож - комфортная подрезка как вертикально, так и горизонтально

Двуручное переключение - легкий и быстрый запуск инструмента нажатием обоих переключателей - на рукоятке-скобе и задней рукоятке

Ушко для подвешивания - хранение ножниц на стене, экономя при этом много места

Защита направляющей от повреждения

Эологичность - STIHL HSA 56 45210113504 не выделяет вредных газов

Аккумуляторные мотоножницы STIHL HSA 56 45210113504 используется для ухода за живыми изгородями и подрезки кустарников на придомовой территории.Скорость ножа можно регулировать с помощью рычага на задней рукоятке, что позволяет достигать аккуратного и точного среза.Инструмент оснащен длинным двухсторонним ножом для эффективной работы с обширными насаждениями.Питание от аккумулятора обеспечивает мобильность и экологичность мотоножниц.