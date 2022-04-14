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Мотоножницы Stihl HSA 56 45210113504 ОХ
5.0
2
Найти аналог
Аккумуляторные кусторезы
    Мотоножницы Stihl HSA 56 45210113504 ОХ
    Арт. X19039760
    5.0
    2
    Мотоножницы Stihl HSA 56 45210113504 ОХ
    Мотоножницы Stihl HSA 56 45210113504 ОХ
      Мотоножницы Stihl HSA 56 45210113504 ОХ
      Мотоножницы Stihl HSA 56 45210113504 ОХ

      Мотоножницы Stihl HSA 56 45210113504 ОХ

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X19039760
      5.0
      2

      Характеристики

      Производитель
      		Stihl
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Германия
      Тип аккумулятора
      		Li-ion
      Напряжение аккумулятора, В
      		36
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Аккумуляторные мотоножницы STIHL HSA 56 45210113504 используется для ухода за живыми изгородями и подрезки кустарников на придомовой территории.
        Скорость ножа можно регулировать с помощью рычага на задней рукоятке, что позволяет достигать аккуратного и точного среза.
        Инструмент оснащен длинным двухсторонним ножом для эффективной работы с обширными насаждениями.
        Питание от аккумулятора обеспечивает мобильность и экологичность мотоножниц.

        Преимущества

        • Тихая работа - не требуются специальные средства защиты слуха
        • Двусторонний нож - комфортная подрезка как вертикально, так и горизонтально
        • Двуручное переключение - легкий и быстрый запуск инструмента нажатием обоих переключателей - на рукоятке-скобе и задней рукоятке
        • Ушко для подвешивания - хранение ножниц на стене, экономя при этом много места
        • Защита направляющей от повреждения
        • Эологичность - STIHL HSA 56 45210113504 не выделяет вредных газов
        Внимание! Поставляется без аккумулятора и зарядного устройства.