Мотопомпа бензиновая для чистой воды PTH 1600 (Honda, 1600л/мин_30м)
Арт. fubag_1170
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Германия
|
Габариты, мм
|620х485х535
|
Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Нет
- Мотопомпа для чистой воды FUBAG PTH 1600 431299 предназначена для перекачивания чистой воды на строительных площадках и для сельскохозяйственных нужд.
Металлическая рама обеспечивает отличную устойчивость модели на поверхности.
Бензиновый мотор позволяет использовать аппарат вдали от источников питания.
Модель оснащена мощным четырехтактным двигателем HONDA, он обеспечивает высокую производительность мотопомпы.
Преимущества
- Простота в эксплуатации и обслуживании FUBAG PTH 1600 431299
- Высококачественный OHV-двигатель Honda GX
- Перекачивает грязную и чистую воду - универсальность
- Корпус из алюминиевого сплава высокой прочности;
- Основание на ножках обеспечивает хорошую устойчивость аппарата на поверхности
- Надежные и прочные уплотнения
- Широкая горловина топливного бака
- Все необходимое для работы в комплекте