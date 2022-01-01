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Мотопомпа Caiman SER-40EX-BAA
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Мотопомпы
    Мотопомпа Caiman SER-40EX-BAA
    Арт. X132399
    Мотопомпа Caiman SER-40EX-BAA

      Мотопомпа Caiman SER-40EX-BAA

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X132399

      Характеристики

      Производитель
      		Caiman
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		510x380x420
      Переносная
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Профессиональная, высоконапорная мотопомпа КАЙМАН JET75EX (Япония) разработана специально для службы МЧС. Используется для тушения пожаров, когда нет возможности подключиться к электричеству. Самозаполняющаяся бензиновая мотопомпа обладает исключительным удобством в использовании. Ее главное преимущество в отсутствии необходимости заправки водой при каждом последующем запуске. Вполне достаточно залить насосную часть единственный раз при включении. Кроме того, предложенная пожарная мотопомпаотличается мощностью и компактностью. Эти эксплуатационные характеристики, а также высокая производительная экономичность обеспечиваются спаренными рабочими элементами — помпами.
        Агрегат оснащен электронным датчиком масла. В случае его падения ниже минимального уровня двигатель устройства отключается от питания. Наряду с этим эта мотопомпа высокого давления имеет фильтр предварительной очистки, исключающий вероятность попадания посторонних предметов внутрь механизма. В основе ее конструкции располагается четырехтактный бензиновый двигатель. Подача воды осуществляется через высокопрочный чугунный насос. Полная водонепроницаемость гарантируется специальным затвором из эргономичного керамико-карбона. В комплекте к устройству прилагаются шланговые соединения.