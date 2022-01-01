Мотопомпа Caiman SWT-50EX 6л.с

Преимущества

Японский мотор Subaru EX 27 DH мощностью в 9 лошадиных сил является четырехтактным, заправляется бензином и, как любая техника этой страны, - надежный, долговечный и не ломается. Двигатель оборудован электронным чипом, реагирующим на любые перепады уровня масла и в случае понижения – оповестит сигналом. Резервуар для горючего рассчитан на 6 литров бензина, при этом помпа способна выкачать до 700 литров жидкости в течение 1 минуты

Бензиновая мотопомпа Caiman SWT-50EX без труда подымет воду на высоту в 8 метров и создаст струю в 29 метров. При этом вес самого агрегата всего лишь 44 килограмма. Такие характеристики устройства достигаются за счет использования прямого привода между мотором и помпой. А чтобы начать откачку воды сразу – достаточно наполнить насосную часть жидкостью только при первом запуске. При последующих запусках заливать воду не требуется

Бензиновая мотопомпа Caiman SWT-50EX способна выкачать даже очень грязную жидкость, что дает возможность использовать ее для осушения затопленных мест. Агрегат без труда пропускает грязь диаметром до 2 сантиметров. Насос не засоряется за счет специального фильтра предварительной очистки и особых соединений шлангов. Также надежность гарантируется центробежным насосом, выполненным из чугуна, а карбид кремния в качестве уплотнителей дает полную водонепроницаемость агрегату

Бензиновая мотопомпа Caiman SWT-50EX разработана на основе мощного и производительного японского двигателя. Помпа, работающая на топливе, может быть задействована как для хозяйственных, так и для коммунальных нужд, при строительстве. Благодаря новейшим технологиям и последним наработкам простой и надежный агрегат не уступает ничем профессиональной технике. Кроме того, бензиновая мотопомпа Caiman SWT-50EX справится даже с грязной водой, и при этом не придет в негодность.