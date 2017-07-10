Мотопомпа для чистой воды Carver CGP 3050

Преимущества

Мощный 4-х тактный двигатель с воздушным охлаждением

Металлическая рама - защита узлов мотопомпы CARVER CGP 3050 от повреждений

Широкая горловина топливного бака

Простота в эксплуатации и обслуживании

Время непрерывной работы насоса не должно превышать 2 часов, с последующим отключением 15-20 мин

Топливо: бензин: АИ-92

Мотопомпа CARVER CGP 3050 качает чистую воду из колодцев, скважин и открытых водоемов. Отличается мобильностью и простотой в эксплуатации. Рама обеспечивает устойчивость и облегчает транспортировку мотопомпы. Производительность данной модели составляет 500 л/мин.