Мотопомпа для чистой воды Carver CGP 3050
Арт. X1323153
Характеристики
- Мотопомпа CARVER CGP 3050 качает чистую воду из колодцев, скважин и открытых водоемов. Отличается мобильностью и простотой в эксплуатации. Рама обеспечивает устойчивость и облегчает транспортировку мотопомпы. Производительность данной модели составляет 500 л/мин.
Преимущества
- Мощный 4-х тактный двигатель с воздушным охлаждением
- Металлическая рама - защита узлов мотопомпы CARVER CGP 3050 от повреждений
- Широкая горловина топливного бака
- Простота в эксплуатации и обслуживании
- Время непрерывной работы насоса не должно превышать 2 часов, с последующим отключением 15-20 мин
- Топливо: бензин: АИ-92