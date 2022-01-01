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Мотопомпа Champion GHP40-2
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Мотопомпы
    Мотопомпа Champion GHP40-2
    Арт. champion_790
    Мотопомпа Champion GHP40-2

      Мотопомпа Champion GHP40-2

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_790

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		637x580x522
      Переносная
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотопомпа CHAMPION GHP40-2 оснащена мощным четырехтактным двигателем объемом 270 см3. Мотопомпа перекачивает до 225 литров воды в минуту. Оснащена обратным клапаном, который предотвращает всасывание воды в резервуар. Это способствует достаточному количеству воды в мотопомпе для следующего запуска

        Преимущества

        • Высота напора 77.5 м
        • Износостойкость
        • Воздушное охлаждение
        • Обратный клапан
        • Детали из высококачественных материалов