Мотопомпа Champion GHP40-2
Арт. champion_790
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|637x580x522
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Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Да
- Мотопомпа CHAMPION GHP40-2 оснащена мощным четырехтактным двигателем объемом 270 см3. Мотопомпа перекачивает до 225 литров воды в минуту. Оснащена обратным клапаном, который предотвращает всасывание воды в резервуар. Это способствует достаточному количеству воды в мотопомпе для следующего запуска
Преимущества
- Высота напора 77.5 м
- Износостойкость
- Воздушное охлаждение
- Обратный клапан
- Детали из высококачественных материалов