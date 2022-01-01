Преимущества

Высота напора 77.5 м

Износостойкость

Воздушное охлаждение

Обратный клапан

Детали из высококачественных материалов

Мотопомпа CHAMPION GHP40-2 оснащена мощным четырехтактным двигателем объемом 270 см3. Мотопомпа перекачивает до 225 литров воды в минуту. Оснащена обратным клапаном, который предотвращает всасывание воды в резервуар. Это способствует достаточному количеству воды в мотопомпе для следующего запуска