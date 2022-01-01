Преимущества

Электрозапуск двигателя

Высокая мощность

Возможность дистанционного подключения

Мотопомпа CHAMPION GP100E используется для перекачки незагрязненной воды. Оснащена мощным четырехтактным двигателем объемом 270 см3, который способствует высокой производительности 1600 литров в минуту. Предусмотрен электрозапуск