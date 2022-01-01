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Мотопомпа Champion GP100E
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Мотопомпы
    Мотопомпа Champion GP100E
    Арт. champion_791
    Мотопомпа Champion GP100E

      Мотопомпа Champion GP100E

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_791

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		550х465х640
      Переносная
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Рейтинги и отзывы
      • Мотопомпа CHAMPION GP100E используется для перекачки незагрязненной воды. Оснащена мощным четырехтактным двигателем объемом 270 см3, который способствует высокой производительности 1600 литров в минуту. Предусмотрен электрозапуск

        Преимущества

        • Электрозапуск двигателя
        • Высокая мощность
        • Возможность дистанционного подключения