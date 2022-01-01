Мотопомпа Champion GP100E
Арт. champion_791
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|550х465х640
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Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Да
- Мотопомпа CHAMPION GP100E используется для перекачки незагрязненной воды. Оснащена мощным четырехтактным двигателем объемом 270 см3, который способствует высокой производительности 1600 литров в минуту. Предусмотрен электрозапуск
Преимущества
- Электрозапуск двигателя
- Высокая мощность
- Возможность дистанционного подключения