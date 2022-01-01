Мотопомпа Champion GP40-II
Арт. champion_795
Характеристики
|
Производитель
|
Страна производства
|Китай
|
Родина бренда
|Россия
|
Габариты, мм
|330х320х390
|
Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Да
- Мотопомпа CHAMPION GP40-II предназначена для перекачки чистой воды. Двигатель объемом 63см3. Производительность аппарата - 250 литров в минуту. Мотопомпа оснащена обратным клапаном, который предотвращает всасывание воды из корпуса насоса. Это способствует достаточному количеству воды в корпусе насоса для следующего запуска помпы
Преимущества
- Высокая производительность
- Компактные размеры
- Обратный клапан
- Все детали изготовлены из высококачественных материалов