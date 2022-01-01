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Мотопомпа Champion GP40-II
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Мотопомпы
    Мотопомпа Champion GP40-II
    Арт. champion_795
    Мотопомпа Champion GP40-II
    Мотопомпа Champion GP40-II
      Мотопомпа Champion GP40-II
      Мотопомпа Champion GP40-II

      Мотопомпа Champion GP40-II

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. champion_795

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		330х320х390
      Переносная
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотопомпа CHAMPION GP40-II предназначена для перекачки чистой воды. Двигатель объемом 63см3. Производительность аппарата - 250 литров в минуту. Мотопомпа оснащена обратным клапаном, который предотвращает всасывание воды из корпуса насоса. Это способствует достаточному количеству воды в корпусе насоса для следующего запуска помпы

        Преимущества

        • Высокая производительность
        • Компактные размеры
        • Обратный клапан
        • Все детали изготовлены из высококачественных материалов