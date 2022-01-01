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Мотопомпа Champion GP50, 600 л/мин
16 200 ₽
Мотопомпы
  • Персональная скидка
Мотопомпа Champion GP50, 600 л/мин
Арт. Х2120446
Мотопомпа Champion GP50, 600 л/мин
Мотопомпа Champion GP50, 600 л/мин
Мотопомпа Champion GP50, 600 л/мин
Мотопомпа Champion GP50, 600 л/мин
Мотопомпа Champion GP50, 600 л/мин
  • Персональная скидка
Мотопомпа Champion GP50, 600 л/мин
Мотопомпа Champion GP50, 600 л/мин
Мотопомпа Champion GP50, 600 л/мин
Мотопомпа Champion GP50, 600 л/мин
Мотопомпа Champion GP50, 600 л/мин

Мотопомпа Champion GP50, 600 л/мин

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16 200 ₽
за штуку
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    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 550 ₽
Арт. Х2120446

Характеристики

Производитель
Champion
Страна производства
Китай
Родина бренда
Россия
Габариты, мм
480x390x410
Переносная
Нет
Все характеристики
Дарим скидки за
вход в личный кабинет
16 200 ₽
за штуку
Цена интернет магазина
12 месяцев гарантии
  • меньше 10 шт
  • Самовывоз сегодня или позже
    из 2 магазинов, бесплатно
  • Забрать послезавтра или позже
    из 596 пунктов выдачи, 660 ₽
  • Доставка сегодня или позже, 550 ₽

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Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы Где купить
  • Мотопомпа CHAMPION GP50 оснащена двигателем объемом 208 см3, производительность которого 600 литров в минуту. Мотопомпа оборудована обратным клапаном, который предотвращает всасывание воды из корпуса насоса. Это способствует достаточному количеству воды в корпусе насоса для следующего запуска помпы.

    Преимущества

    • Компактные размеры
    • Обратный клапан
    • Все детали изготовлены из высококачественных материалов
    • Простота использования