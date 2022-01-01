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Мотопомпа Champion GP50, 600 л/мин
Арт. Х2120446
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|480x390x410
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Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Нет
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- Мотопомпа CHAMPION GP50 оснащена двигателем объемом 208 см3, производительность которого 600 литров в минуту. Мотопомпа оборудована обратным клапаном, который предотвращает всасывание воды из корпуса насоса. Это способствует достаточному количеству воды в корпусе насоса для следующего запуска помпы.
Преимущества
- Компактные размеры
- Обратный клапан
- Все детали изготовлены из высококачественных материалов
- Простота использования