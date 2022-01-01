Мотопомпа Champion GP52
Арт. X1323151
Характеристики
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Производитель
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Страна производства
|Китай
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Родина бренда
|Россия
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Габариты, мм
|475х375х375
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Переносная
Мотопомпа малого веса, малогабаритная, для переноски одним оператором.
|Да
- Мотопомпа Champion GP52 - агрегат, имеющий небольшие габариты и отличающийся простотой в эксплуатации. Предназначен для перекачки чистой воды для использования на дачном и огородном участках. Оборудована четырехтактным двигателем объемом 163 куб.см, который позволяет перекачивать до 500 литров жидкости в минуту. Металлическая рама защищает агрегат от повреждений
Преимущества
- Простота в использовании
- Все детали мотопомпы изготовлены из высококачественных материалов
- Воздушное охлаждение двигателя
- Надежность
- Небольшие размеры
- Большой топливный бак