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Мотопомпа Champion GP52
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Мотопомпы
    Мотопомпа Champion GP52
    Арт. X1323151
    Мотопомпа Champion GP52
    Мотопомпа Champion GP52
      Мотопомпа Champion GP52
      Мотопомпа Champion GP52

      Мотопомпа Champion GP52

      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Арт. X1323151

      Характеристики

      Производитель
      		Champion
      Страна производства
      		Китай
      Родина бренда
      		Россия
      Габариты, мм
      		475х375х375
      Переносная
      		Да
      Все характеристики
      Найти аналог
      Нет в наличии
      12 месяцев гарантии
      Описание Характеристики и комплектация Документы Рейтинги и отзывы
      • Мотопомпа Champion GP52 - агрегат, имеющий небольшие габариты и отличающийся простотой в эксплуатации. Предназначен для перекачки чистой воды для использования на дачном и огородном участках. Оборудована четырехтактным двигателем объемом 163 куб.см, который позволяет перекачивать до 500 литров жидкости в минуту. Металлическая рама защищает агрегат от повреждений

        Преимущества

        • Простота в использовании
        • Все детали мотопомпы изготовлены из высококачественных материалов
        • Воздушное охлаждение двигателя
        • Надежность
        • Небольшие размеры
        • Большой топливный бак