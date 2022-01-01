Преимущества

Простота в использовании

Все детали мотопомпы изготовлены из высококачественных материалов

Воздушное охлаждение двигателя

Надежность

Небольшие размеры

Большой топливный бак

Мотопомпа Champion GP52 - агрегат, имеющий небольшие габариты и отличающийся простотой в эксплуатации. Предназначен для перекачки чистой воды для использования на дачном и огородном участках. Оборудована четырехтактным двигателем объемом 163 куб.см, который позволяет перекачивать до 500 литров жидкости в минуту. Металлическая рама защищает агрегат от повреждений